Comunicaciones, agua y servicios públicos centran el encuentro del PP con sus ediles de Filabres-Alhamilla en Almería

El secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido, se reúne con alcaldes y portavoces de su partido de la zona Filabres-Alhamilla. - PP

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con alcaldes y portavoces de los municipios de la zona Filabres-Alhamilla con el propósito de escuchar sus iniciativas, detectar necesidades e impulsar el desarrollo de "una de las comarcas almerienses más singulares".

En el transcurso de la reunión se han abordado asuntos vinculados a la mejora de las comunicaciones, el fortalecimiento de los servicios públicos en los pequeños municipios y el acceso al agua y a los recursos hídricos, ya que estas son, según el PP, las principales preocupaciones de los ayuntamientos de esta comarca y de la provincia en general.

Además, según ha indicado la formación en una nota, se han tratado iniciativas enfocadas a generar empleo y potenciar el turismo rural, cultural y de naturaleza, "como vía para frenar la despoblación que afecta a muchos pueblos del entorno".

"Los cargos públicos municipales son los que están más cerca de la ciudadanía y conocen con detalle la realidad de cada pueblo. Por eso, su voz es imprescindible para orientar las prioridades del PP en la provincia", ha subrayado González Bellido, quien ha agradecido las aportaciones de los ediles y el trabajo que realizan a diario en sus municipios.

El secretario general del PP ha dicho que Almería "está viviendo un gran impulso y transformación gracias al compromiso del Gobierno de Juanma Moreno". En este sentido, ha subrayado que la Junta de Andalucía "ha demostrado que cuando se cree en los territorios y se trabaja en colaboración con los ayuntamientos, se consiguen resultados que mejoran la vida de las personas".

Así, ha destacado el "importante crecimiento" del Bajo Andarax con la llegada de nuevas inversiones, la "agilización" de proyectos y la "apuesta por mejorar servicios esenciales como la sanidad y la educación".

También ha valorado el papel de la Diputación Provincial como "aliada esencial" para los municipios más pequeños, especialmente en aquellos donde los recursos son más limitados. "La Diputación garantiza que todos los pueblos tengan igualdad de oportunidades. José Antonio García está liderando una institución cercana, útil y eficaz, centrada en responder a las necesidades de los municipios", ha remarcado.

AGUA DESALADA

Por su parte, el alcalde de Sorbas, Juan Francisco González, ha subrayado de manera especial la necesidad de que el agua desalada "llegue a la comarca" como un elemento "clave" para "garantizar el crecimiento económico, fijar población y ofrecer un futuro con más oportunidades para estos municipios".

El regidor ha agradecido a la dirección provincial el apoyo que presta de forma constante a los municipios de la comarca Filabres-Alhamilla, "escuchando sus necesidades para seguir avanzando".

Además, ha señalado que "el trabajo conjunto entre administraciones, basado en el diálogo y el compromiso, es clave para garantizar el crecimiento de esta zona de la provincia, frenar la despoblación y afrontar el futuro con mayores recursos y mejores perspectivas".

El PP de Almería continuará recorriendo la provincia para mantener este contacto directo, no solo con los cargos institucionales, sino también con colectivos sociales, empresarios y vecinos.