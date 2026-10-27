El concejal de Roquetas Zacarías Lekal lidera la lista del Frente Amplio al Congreso por Almería para el 29 de noviembre

Archivo - El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, ante el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. - FRENTE AMPLIO - Archivo

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición Frente Amplio ha presentado su candidatura al Congreso de los Diputados por Almería para las elecciones generales del 29 de noviembre, encabezada por el concejal de 31 años del Ayuntamiento de Roquetas de Mar Zacarías Lekal.

La candidatura almeriense destaca por su renovación generacional y su arraigo social, con jóvenes vinculados al movimiento vecinal y a la defensa de los derechos laborales y de la vivienda, según ha indicado la coalición en una nota.

Lekal, historiador y educador social en un centro de menores, es natural de Roquetas y de ascendencia migrante. Cuenta con una trayectoria en el activismo social y sindical, y ha participado en las asambleas de la acampada por la vivienda, en colectivos animalistas y en actividades del Sindicato de Inquilinas. La coalición lo considera "una de las voces referentes de la izquierda en el Poniente almeriense frente al PP y Vox".

El segundo puesto de la candidatura al Congreso corresponde a Paula Riado Expósito, de 26 años, graduada en Derecho y que se encuentra en la fase final del Máster de Abogacía. Vinculada a CCOO, es activista por la vivienda y los derechos laborales. La coalición destaca su "compromiso militante" con la organización colectiva y su pertenencia a una nueva generación de juristas "orientada a poner el derecho al servicio de la mayoría social".

En tercera posición figura Ramón Joaquín Arnalte, de 63 años, funcionario de la Junta de Andalucía y residente en la capital almeriense. Militante del Partido Verde --Verdes Equo-- desde su fundación, ha representado a esta formación en distintos procesos electorales y defiende una transición ecológica justa, con garantías sociales y respetuosa con los límites del planeta.

El cuarto puesto corresponde a Lola María Ibáñez, de 25 años, antropóloga y doctoranda en salud de las mujeres y prevención del cáncer. Cuenta con experiencia profesional internacional en investigación cualitativa sobre salud global, género y migraciones, además de haber participado en la facilitación de programas de educación experiencial con jóvenes y transformación de conflictos.

Cierran la lista al Congreso José Miguel Ramos, de 51 años, en quinta posición, y María Dolores Boje, de 37 años, en sexto lugar. Ramos es un activista independiente arraigado en San José, defensor histórico del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar frente al ladrillo, así como de la sanidad y la educación públicas.

Boje, por su parte, es filósofa, docente en Olula del Río y militante de Izquierda Unida (IU) desde los 18 años, con especial implicación en la recuperación de la memoria democrática en el interior de la provincia. Como suplentes figuran José César Segura, Violeta Tercedor y José Francisco Gallardo.

MARÍA JESÚS AMATE, EN LA CANDIDATURA AL SENADO

En cuanto a la Cámara Alta, Frente Amplio ha situado a María Jesús Amate, coordinadora provincial de IU en Almería, en el segundo puesto de la candidatura al 'Senado de Progreso'.

Amate, madre de tres hijos, feminista, pacifista y técnico en prevención de riesgos laborales, cuenta con una trayectoria de participación en el movimiento asociativo, así como en la defensa de los servicios públicos y las políticas de igualdad.

Asimismo, Frente Amplio ha llamado a la ciudadanía almeriense a movilizarse el 29 de noviembre y a no caer en discursos derrotistas ni en las trampas del llamado "voto útil".

La coalición ha reivindicado que "han sido siempre las fuerzas a la izquierda del PSOE las que han puesto sobre la mesa las medidas que verdaderamente le cambian la vida a las familias trabajadoras", entre las que ha citado la subida del salario mínimo, la protección del empleo y los intentos de "frenar la especulación inmobiliaria".

"En estas elecciones no solo se vota para conformar un Gobierno; el 29 de noviembre decidimos qué modelo de sociedad y de provincia queremos para los próximos años", ha concluido la coalición.