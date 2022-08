Los conciertos diurnos de "Cooltural Fest" llevan la música en directo a la playa y al centro de Almería

ALMERÍA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación de Cooltural Fest, el festival organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, ha continuado este sábado con nueve conciertos diurnos que, como en el caso de la fiesta de bienvenida del jueves o el Escenario Chilemúsica del viernes, han sido de entrada libre y gratuita.

Seis de ellos (Marcelo Criminal, Sara Curruchuch, Maren, Morochos, Jack Bisonte y Mujeres) en el escenario playa que está situado en la Faluca Almariya, frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla, y otros tres de la mano de la Ruta Gastromusical, en este caso con la colaboración del Área de Promoción de la Ciudad, con Los Ruina y Meseta junto al Mercado Central y con Alejandro Fuentes en la parte superior del Paseo de Almería.

Marcelo Criminal se hizo viral hace unos años con sus canciones pop escritas en su habituación y, hoy, con el mismo espíritu casero y casi de 'anti-artista' ha sido el encargado de inaugurar el escenario playa de Cooltural Fest, situado en la Faluca.

Un concierto casi minimalista que ha desperezado a los asistentes más tempraneros, que han aprovechado la cercanía de la zona de camping oficial, Cooltural Rest, además de algún que otro despistado que paseaba por la zona o iba camino a la playa. Es el encanto de un escenario que se ha levantado con temas como 'Borracho y Loco', 'Perdona (Ahora Sí Que Sí) o 'Saber y Ganar'.

La artista guatemalteca Sara Curruchich ha puesto una fantástica dosis de folclore latinoamericano. La cantautora maya Kaqchikel de Guatemala, utiliza la música y las letras para llevar mensajes de amor, conciencia, respeto y defensa de los derechos humanos, como ha demostrado en temas como 'Somos', 'Pueblos', 'Mujer Indígena' o 'Amor Diverso'. Mensajes que concuerdan con el lado inclusivo como con el punto violeta que se trabaja desde la Fundación Music For All.

Con solo 19 años, Maren ya apunta a gran figura del arte de la canción lánguida y preciosista, de toques líricos y mucho de dream pop. Vocalmente parece estar por encima de la media del género y en lo que respecta a las letras, también presenta un sólido presente. La joven bilbaína ha presentado el grueso de las canciones de lo que es su estreno discográfico, un flamante 'Margaritas y Lavandas', que tuvo continuidad con el EP 'Begixek'. Temas como 'Fotosíntesis', 'La Estación Especial de Teruel' o 'El Día Que Bajé Las Escaleras' han alegrado el mediodía desde la Faluca.

Entre la rumbita y el reggae, Morochos, el dúo de hermanos gemelos, ha puesto un toque más castizo a la tarde en la Faluca. Canciones de corte optimista y de buen rollo, muy acorde con la sobremesa soleada con la cercanía del Mediterráneo. Han presentado su último disco 'Con Poquitas Cosas Ser Feliz', que ya dice mucho de la filosofía y la actitud de sus letras. 'Vivir Para Mí', 'Gozadera' o 'Fresquitos' han sido alguno de los temas disfrutados desde el césped.

Jack Bisonte volvía a Almería tras acompañar en Cooltural Go! a Alice Wonder. Un atractivo formato de power-dúo de batería y guitarra, con un estilo que navega de manera inclasificable entre la electrónica de ascendencia soul, el rock, melodía bailables de guitarra e incluso algún que otro destello de folk. 'France Gall' es uno de los mejores ejemplos, en sus dos versiones. Su último de estudio es 'Hounds of Glory', con temas como 'Portrait', 'The way your heart gets broke', 'No Drama', 'Blue Hydrangea' o 'Dying Free'.

El cierre del escenario playa lo da Mujeres, un trío que apuntaba buenas maneras de hace años y que en su último trabajo se ha reunido de bandas admiradas como Carolina Durante, Los Punsetes, Nueva Vulcano y Cariño. Un broche de oro gracias a la querencia más guitarrera y a canciones para ser cantadas a coro, como 'Rock y Amistad', 'Al Final Abrazos', 'Romance Romántico' o el rollo sesentero de 'Aquellos Ojos'.

El centro de la ciudad ha recibido también tres conciertos de la mano de la Ruta Gastromusical que se ha realizado de la mano del Área de Promoción de la Ciudad. Una iniciativa que desde su nacimiento busca la celebración de conciertos gratuitos en las cercanías de puntos estratégicos en la que los asistentes pueden también conocer o a veces degustar los productos almerienses o la hostelería de la ciudad.

En las cercanías del Mercado Central han abierto la mañana Los Ruina. El proyecto en el que se encuentra embarcado el conocido músico almeriense Antonio 'El Caracoles', antes en El Lunático, que sigue demostrando sus formas de hacer a la guitarra y composición con la cantante Fini Torres, de la banda Calandria Club. Han compartido buena parte de las canciones que se incluyen en 'Savia Nueva', su primer disco. Rumbas alegres, con algún arreglo de jazz y otras músicas, como 'No Al Mal Humor', 'Cangrejo' o 'Salitre y Sal'.