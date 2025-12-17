Condenado en Almería por agredir sexualmente a la hija adolescente de su expareja

Archivo - Sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de 12 años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a la hija de su expareja sentimental mientras dormía en un colchón en el salón de su vivienda a la que la menor, de 16 años, se trasladó a vivir con él durante el verano de 2023.

La sentencia rechaza el recurso de apelación del condenado por un delito de agresión sexual y confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial al estimar el testimonio de la víctima y de su madre, quien la acompañó a denunciar los hechos, así como de las psicólogas que exploraron a la menor.

La sentencia apunta que la menor, para quien el acusado había actuado siempre con ella "como su padre" debido a los ocho años de relación que había mantenido con su madre, se trasladó a la casa del acusado el 3 de junio de 2023.

Debido al calor existente en esa época del año, ambos solían dormir en el salón de la citada casa, en un mismo colchón, pero separados por una almohada, ya que esa habitación era la única en la que había aire acondicionado.

Así, cuando la menor estaba profundamente dormida el acusado "aprovechó" para agredirla sexualmente. La chica "se despertó y se puso rígida", lo que hizo que el acusado se levantara de forma precipitadaes y se marchara.

Para el tribunal, el testimonio de la adolescente se presenta creíble, claro, rotundo, coherente y verosímil frente a la versión del acusado, quien dijo que la menor se paseaba en ropa interior por la vivienda, lo que esta negó al asegurar que allí "vivían más personas", entre ellas, la madre del acusado y su compañero de piso. Del mismo modo, rechazó que ella se subiera encima del acusado, como él dijo.

Asimismo, aunque en la exploración médica de la menor no se encontraron lesiones ni perfil genético de células masculinas del acusado, el tribunal recoge el testimonio de la madre de la menor, quien aseguró que cuando acudieron a Comisaría no pudieron denunciar por no encontrarse en ese momento los miembros del equipo especializado, por lo que se fueron a su casa y que le dijo a su hija "dúchate y así te relajas un poco".

"Esta circunstancia referida por la madre ha pasado desapercibida, si bien este tribunal la considera relevante, pues si la menor se duchó, ello pudo contribuir a que no se detectaran células masculinas en las muestras tomadas en su vagina", recoge el tribunal, para el que la falta de estas células "no resta credibilidad al testimonio prestado" por la víctima.

Además de la pena de prisión, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros más intereses legales y permanecer alejado de ella durante 15 años. También se le imponen ocho años de libertad vigilada y 17 de inhabilitación para profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, además de la retirada de la patria potestad durante diez años.