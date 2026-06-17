Condenado en Almería por agredir sexualmente con juegos a su sobrina nieta de 11 años en la Nochebuena de 2023

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ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una pena de cuatro años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su sobrina nieta de 11 años después de que la obligara a que le tocara los genitales a través de diversos juegos que le servían de excusa para acercarse a ella durante la tarde de Nochebuena de 2023.

El fallo rechaza el recurso de apelación interpuesto por la defensa y ratifica la comisión del delito por el que, además, le condena a abonar a la afectada 12.000 euros por daños morales así como no poder comunicarse ni acercarse a ella durante cinco años, entre otras penas accesorias.

La sentencia da por demostrado que durante la tarde del 24 de diciembre de 2023 el acusado se encontraba en su domicilio a cargo de su sobrina nieta, cuya declaración en el juicio, junto con otras pruebas testificales y periciales, se tornó fundamental para la posterior condena. Así, en un momento dado y aprovechándose de que ambos estaban a solas, trató de satisfacer sus deseos sexuales con la excusa de jugar a hacerse "cosquillitas" con la niña. La resolución apunta que el hombre presionó la mano de la menor para que esta no pudiera zafarse ante la negativa de tocarle.

Asimismo, y con la excusa de que le dolía la barriga y que la niña tenía "manos de sanadora", la cogió de nuevo por la mano y volvió a forzarla para tratar de que le tocara en sus partes íntimas. Durante la misma tarde y bajo la excusa de nuevos juegos --en este caso, del escondite-- el hombre llegó a colocarse detrás de la pequeña para abrazarla; ocasión que además aprovechó para arrimarse a ella y frotarse.

El tribunal incide en que el relato que la menor ofreció a su tía y después a su madre, así como a los profesionales que la exploraron después, fue coherente, continuo y rico en detalles sobre cómo se desarrolló la tarde desde que el acusado la recogió del colegio.