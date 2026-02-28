Condenado en Almería por maltrato y agresión sexual a una menor a la que doblaba la edad y dejó embarazada

Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 12 años y medio de prisión a un hombre que dejó embarazada a una menor de 13 años de edad, con la que había entablado un vínculo asimilable a una relación cuando él tenía 26 años, y a la que amenazó y sometió en el ámbito de la violencia machista.

En su sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, la Sección Tercera de Almería lo condena por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, otro de maltrato habitual en el marco de la violencia de género y otro de amenazas, por lo que le impone además 20 años de alejamiento y el pago de 30.000 euros por daños morales, entre otras penas accesorias.

Según consta en la resolución judicial, consultada por Europa Press, el propio acusado y la víctima reconocieron durante el juicio los encuentros sexuales aunque él dijo que creía que la menor "tenía 15 años" en el momento de los hechos.

Este aspecto, según apunta el tribunal en sus fundamentos, "no tiene relevancia alguna" puesto que con la reforma de la ley del 'solo sí es sí' "toda relación sexual, sea consentida o no por la persona menor de esa edad, es constitutiva del ilícito penal".

De otro lado, la Sala apunta la "contundencia" del testimonio de la víctima para dar por cierto que hubo malos tratos y amenazas hacia ella, especialmente cuando el acusado le decía que iba a "matar" a su madre, lo que le infundía un gran "miedo" dadas las "malas relaciones" existentes entre su progenitora y el acusado, reconocidas por ambas partes.

La prueba pericial aportada por las psicólogas que exploraron a la menor determinó igualmente que, a pesar de "no ponerle nunca la mano encima", el acusado "sí que la insultaba con frecuencia" y "le prohibía ir con determinadas amigas", lo que añade una nueva prueba a ese maltrato.

El acusado, al que constaba con anterioridad una condena por un delito de violencia de género, inició una relación con la menor cuando esta tenía 13 años y él contaba con el doble de años, sin que llegaran a convivir. Si bien había una "relación" consentida por ambos, no era bien vista por la madre de la afectada.

Así, entre enero y julio de 2019, el hombre mantuvo numerosas relaciones sexuales con la adolescente a sabiendas de su corta edad, por las que ella se quedó embarazada.

El tribunal apunta el "sometimiento" y "control" al que fue sometida la víctima en algunas fases de la relación, en las que ella "se encontraba en todo momento en estado de sumisión y aislamiento" a través de insultos, vejaciones, menosprecios e intimidaciones. A raíz de las amenazas, que le provocaban un gran "temor y desasosiego", la menor sufrió un episodio de intento autolítico.

La resolución da por demostrada la sintomatología "clínicamente compatible" con las consecuencias psicológicas derivadas de un proceso de violencia de género, tales como "baja autoestima" y "sintomatología ansioso-depresiva".

El fallo tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, por una paralización injustificada de la causa, pero no las de confesión, puesto que en su primera declaración el hombre negó los hechos; y menos aún la de "circunstancias sociales", bajo el argumento de ser el acusado de etnia gitana y darse matrimonios a edades tempranas. Este hecho "no puede tener ninguna relevancia para entender que existiese una menor culpabilidad en el acusado", ataja el tribunal.

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.