Condenado en Almería a ocho años y medio de cárcel por apuñalar a su mujer en el cuello delante de su bebé

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a ocho años y medio de cárcel a un hombre que apuñaló en el cuello a su pareja sentimental en la habitación de una vivienda compartida en la que residían delante de su bebé de apenas un año de vida en agosto del pasado año.

El tribunal declaró al acusado culpable por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de parentesco, por lo que además le impone 14 años de alejamiento e incomunicación con respecto a la mujer y su hijo, la retirada de la patria potestad y cinco años de libertad vigilada.

La sentencia, consultada por Europa Press, apunta que los hechos tuvieron lugar sobre las 9,00 horas del 30 de agosto de 2025, cuando el varón se encontraba con su mujer en la habitación de la vivienda que compartían, en la que se inició una "fuerte discusión" en presencia del menor, nacido en 2024.

En un momento dado, el acusado se aproximó a su pareja sentimental y "con ánimo de acabar con la vida" de ella, empuñó una navaja de afeitar de diez centímetros de hoja y le provocó "un corte de considerable extensión y profundidad" en el cuello mientras le agarraba del pelo.

La víctima comenzó a gritar para pedir auxilio a un compañero de piso que vivía con ellos, el cual accedió a la habitación y se encontró la escena. Así, pudo ver al acusado mientras sujetaba a la mujer por el pelo con una mano y la navaja con la otra al tiempo que le decía a ella "soy maricón, pues te voy a matar, he pasado muchos años en la cárcel en Marruecos y te voy a matar".

El testigo trató de tranquilizar al acusado, quien no hacía caso de sus requerimientos, por lo que finalmente, movido por el "miedo", decidió tomar al bebé en brazos y salir de la vivienda para pedir ayuda a la Guardia Civil.

A su llegada en cuestión de minutos, los agentes localizaron a la mujer herida junto a la puerta y al acusado en una de las habitaciones, con el arma cerca y manchas de sangre. Según hicieron constar los agentes, mostró resistencia a su arresto.

Las lesiones que presentaba la mujer, con un corte de unos diez centímetros en el cuello, afectaron a la zona cervical, considerada de "riesgo vital", aunque en este caso "no comprometió la vida de la perjudicada", que tuvo que recibir asistencia médica.

No obstante, el tribunal de la Sección Tercera señaló de forma inequívoca la intención de "matar" del acusado, quien dirigió un ataque "repentino" hacia el cuello de la mujer --una zona de riesgo vital-- con una navaja de considerables dimensiones.

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.