Condenado en Almería a seis años y siete meses de prisión por agresión sexual a una niña de 12 años en un ascensor

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años y siete meses de prisión a un hombre de nacionalidad marroquí de 25 años por agredir sexualmente a una niña de 12 años en el ascensor de un centro de acogida de Roquetas de Mar y amenazarla con matarla a ella y a su madre si contaba lo ocurrido.

En su sentencia, consultada por Europa Press, la Sección Tercera considera al acusado autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años sin acceso carnal y con violencia o intimidación, por el que le impone seis años de prisión, y de otro delito de amenazas no condicionales, por el que lo condena a siete meses de cárcel.

La pena impuesta queda por debajo de la petición de la Fiscalía, que reclamó nueve años por el primer delito y otros dos por el segundo, mientras que la defensa solicitó la libre absolución.

Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2024 en el centro donde residían el acusado y la víctima. El hombre vio que la niña entraba en el ascensor, la siguió hasta el interior y, al comprobar que no había nadie más, la agarró "con fuerza" de la cara, le tapó la boca con la mano "para impedir que gritara" y le realizó tocamientos por encima de la ropa.

Antes de abandonar el ascensor, el acusado advirtió a la menor de que la mataría a ella y a su madre si contaba a alguien lo sucedido, lo que le causó un "gran temor". La niña contó lo ocurrido a su madre esa misma noche, después de que esta mantuviera un altercado con el procesado, y la mujer denunció los hechos ante la Guardia Civil.

El tribunal ha sustentado la condena en el testimonio "firme y sólido" que la menor prestó como prueba preconstituida y en el informe de los psicólogos, quienes consideraron que su relato aportaba información "espontánea y coherente" y descartaron que existiera una motivación para denunciar en falso.

El acusado negó los hechos y aseguró que a esa hora se encontraba en una comisaría para renovar su documentación, aunque no aportó pruebas de esa gestión y los trabajadores del centro que declararon en el juicio tampoco corroboraron su versión.

Además de las penas de prisión, la Audiencia le ha prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella durante seis años por la agresión sexual y durante dos años por las amenazas. Asimismo, deberá cumplir seis años de libertad vigilada después de salir de prisión e indemnizar a la menor con 6.000 euros por los daños morales causados.

El tribunal también lo ha inhabilitado durante 15 años para cualquier profesión u oficio que implique un contacto regular y directo con menores y durante cuatro años para ejercer los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.