Condenado a cuatro años de cárcel por arrojar paquetes con drogas y seis móviles al interior de la prisión de Almería

ALMERÍA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre que, en dos ocasiones, lanzó varios paquetes con estupefacientes, medicamentos y seis teléfonos móviles al interior del centro penitenciario de El Acebuche, en Almería.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación, condena al responsable por un delito contra la salud pública, sentido en el que además le impone una multa de 800 euros con 30 días de arresto sustitutorio en caso de impago.

La sentencia explica que los hechos tuvieron lugar minutos después de la medianoche del 30 de agosto de 2021, cuando el acusado se dirigió al centro penitenciario de El Acebuche y lanzó al interior dos paquetes envueltos en plástico que cayeron al foso que rodea la prisión.

Así, uno de los paquetes contenía dos botes con un total de 151 comprimidos de un anticonvulsionante para niños y tres bolsas pequeñas con 1,22 gramos de cocaína, valorada en unos 97,5 euros en el mercado ilícito dado su nivel de pureza, del 62,25 por ciento. Tanto el medicamento como la cocaína estaban destinados a su venta.

En el paquete también se localizaron tres teléfonos móviles con tres cables con conector y un enchufe USB así como unos auriculares para el móvil.

El acusado volvió unos días después al mismo punto y, sobre las 19,24 horas del 5 de septiembre, arrojó al interior de la cárcel otros dos paquetes que también cayeron al foso, en uno de los cuales había 17,95 gramos de resina de cannabis con un valor próximo a los 114,34 euros.

El envoltorio localizado por los responsables de la prisión también contenía cinco papelinas con un total de 2,02 gramos de cocaína valorada en 160,91 euros, así como cuatro teléfonos móviles.

El tribunal da cuenta de la "abrumadora" prueba de cargo que existe contra el acusado, de quien se encontraron huellas en los paquetes. Al respecto, aseguró por primera vez durante el juicio que otra persona, a la que él había dado plástico de envolver y los teléfonos, quien había arrojado los bultos.

Frente a ello, la Sección Tercera apunta a la coincidencia de todas las huellas localizadas en los paquetes con las de los dedos del acusado, quien además era visitante en esas fechas del centro penitenciario, donde tenía un amigo interno.