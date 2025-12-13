Condenados a cuatro años de prisión por transportar 1,5 toneladas de hachís ocultas en un barco frente a Adra (Almería)

Archivo - Embarcación interceptada. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos hombres que fueron sorprendidos con más de 1,5 toneladas de hachís que transportaba en un falso depósito de combustible de una embarcación que fue interceptada por las autoridades en la costa de Adra (Almería).

La sentencia, declarada en firme y consultada por Europa Press, impone a cada uno de los condenados por un delito contra la salud pública un total de cuatro años de prisión y multas de 18.842.448 euros, con 20 días de arresto sustitutorio caso de impago.

Los acusados reconocieron los hechos por los que fueron arrestados una vez que los agentes accedieron a la nave recreativa y localizaron un compartimento en el que se guardaba la droga distribuida en varios lotes.

Fue sobre las 11,30 horas del 14 de febrero de 2021 cuando una patrullera que realizaba servicios de vigilancia localizó una embarcación sospechosa de casi diez metros de eslora cuando navegaba próxima a la costa de Adra.

En este sentido, se dio aviso al Servicio Marítimo sobre su posición, de modo que sus miembros localizaron en un falso depósito de combustible un total de 38 fardos, de los que 28 contenían "paquetes con polvo blanco prensado".

Los análisis señalaron que los acusados transportaba más de 1.544 kilos de hachís destinada a su venta y distribución con distintos grados de pureza que habrían alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los 9,4 millones de euros.