Condenados por introducir en el país 13,7 toneladas de hachís entre sandías y falsas patatas por el Puerto de Almería

Archivo - Hachís intervenido en Almería que viajaba oculto entre sandías y en el interior de patatas falsas. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años de prisión a cada uno de los cinco acusados de introducir en España 13,7 toneladas de hachís en un camión procedente de Marruecos ocultas en un cargamento de sandías y falsas patatas de plástico rígido en cuyo interior se localizaba el estupefaciente, valorado en su conjunto en más de 25 millones de euros.

La Sección Segunda impone a cada uno de los condenados por un delito contra la salud pública dos multas de 50 millones de euros cada una, toda vez que dispone para cuatro de los acusados la expulsión del país durante siete años una vez que haya cumplido tres cuartas partes de la condena de prisión, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. Contra este fallo cabe recurso de apelación.

La resolución judicial, que estima íntegramente la petición de la Fiscalía Antidroga, apunta que desde antes de junio de 2025 los acusados se concertaron para introducir una gran cantidad de resina de cannabis en España de cara a su distribución y venta, para lo que repartieron entre ellos diferentes roles a fin de conseguir meter un camión con toneladas de estupefaciente desde Marruecos hasta un almacén de Almería, desde donde repartir la mercancía.

Para ello, una sexta persona identificada como S.Y. --con orden de detención vigente-- habría contratado el 17 de junio del pasado año el alquiler de un remolque en el que transportar la droga que viajaba oculta en un cargamento de sandías así como en el interior de falsas patatas.

El camión embarcó en el puerto de Nador con destino a Almería al día siguiente y desembarcó el 19 de junio, si bien los agentes de Udyco de la Policía Nacional ya aguardaban su llegada a través de un dispositivo de vigilancia activado desde primera hora de la mañana.

Los agentes, en cuya investigación colaboró la Oficina Central Antiestupefacientes de Francia, habían conseguido además una autorización judicial para poder rastrear mediante GPS el tráiler; una medida que la sentencia respalda como adecuada y proporcional frente a las alegaciones de algunas de las defensas.

Así, la policía comenzó un seguimiento al camión conducido por uno de los acusados, quien durante su trayecto al salir del puerto entró en contacto con otros dos de sus compinche. Estos, además las labores de vigilancia, también sirvieron de guía y lanzadera.

UN PERIPLO "ERRÁTICO"

Los tres acusados, tras un periplo "errático" que les llevó a dar vueltas durante horas en residenciales, descampados, gasolineras y las inmediaciones del parque tecnológico (PITA) hasta que finalmente se dirigieron con el camión y el vehículo lanzadera hasta un polígono industrial de Huércal de Almería.

A su llegada, los tres hombres esperaron a la llegada de otros dos acusados, quienes le dieron una llave para poder entrar en una nave situada en la calle Júpiter con el remolque. Estos dos últimos acusados se quedaron, además, realizando labores de vigilancia en el entorno de la instalación.

Fue entonces cuando los agentes penetraron en la nave industrial y accedieron al camión, donde encontraron la droga oculta tras unos palés de sandías dividida en diversos fardos de arpillera de diferentes tamaños y con diferentes inscripciones.

Igualmente, algunos sacos de arpillera contenían lo que aparentaban ser patatas, pero que en realidad eran moldes de plástico rígido en cuyo interior había dos tabletas de resina de cannabis, según el testimonio prestado por los agentes que intervinieron en la operación 'San Pedro' y exploraron el cargamento.

VERSIONES CONTRADICHAS

El tribunal da por acreditada la participación en los hechos de todos los acusados tal y como la describió el Ministerio Fiscal, máxime cuando las declaraciones de estos se vieron contradichas incluso entre ellas mismas, puesto que con sus versiones sobre lo ocurrido desmontaron una coartada.

En este sentido, el conductor del camión, quien rechazó conocer lo que transportaba, negó haber hablado por teléfono con ningún mecánico pese a que uno de los acusados se identificó como tal para asegurar que acudió a su encuentro ante una supuesta avería que presentaba el tráiler.

"Todos sabían lo que se transportaba, hasta el propio conductor del camión, por mucho que lo haya negado, aduciendo que le dieron el camión con un plomo y desconocía su contenido", resume la Sala a tenor de la prueba practicada.