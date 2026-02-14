Condenan a 20 miembros de una red criminal con 1.500 kilos de hachís y 2.000 plantas de marihuana en Almería

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

Un juez de Almería ha condenado a 20 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a una red criminal, acusadas del cultivo y tráfico de estupefacientes, a las que se halló en posesión de unas 2.000 plantas de marihuana y unos 1.500 kilos de hachís que almacenaban en un piso de la capital.

El fallo, dictado de conformidad y al que ha tenido acceso Europa Press, impone penas de entre seis y 25 meses de prisión por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico y, en uno de los casos, falsedad documental.

La sentencia detalla que al menos desde la segunda mitad de 2017 en adelante, 17 de los acusados se concertaron entre sí para traficar con grandes cantidades de marihuana y hachís, de modo que bajo la supervisión de R.P. acordaron una división de funciones para el cultivo, vigilancia, cuidado, recolección, envasado y distribución de la mercancía.

Además del cannabis obtenido de plantaciones propias, los acusados gestionaban la adquisición y distribución de otras partidas procedentes de terceros. Igualmente, también se hicieron con grandes cantidades de resina de cannabis, que custodiaban en diferentes espacios a la espera de poder darle salida.

Conforme a la distribución de funciones, había cuatro acusados encargados de la seguridad del 'cabecilla' del grupo y de su domicilio, así como de la supervisión de las operaciones de compra, custodia y distribución final del estupefaciente.

En un escalón más bajo, la sentencia sitúa a otros seis acusados que asumían "el control directo" de las plantaciones mientras que otros cinco realizaban las labores de 'jardineros', de modo que sus funciones iban desde el cultivo hasta la recolección y envasado de la marihuana.

La investigación policial permitió identificar distintas ubicaciones, gestionadas por los acusados, por lo que se practicaron hasta once registros en Almería, Viator, Tabernas, Gádor, Rioja, Pechina y Santa Fe de Mondújar el 14 de noviembre de 2018, salvo uno que tuvo lugar en diciembre, en el que se encontraron en torno a 1.500 kilos de hachís valorados en más de ocho millones de euros en un piso de la capital.

Asimismo, se aprehendieron casi 2.000 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento en cortijos así como 134 kilos de marihuana procesada o en cogollos. Los agentes también recuperaron 113.885 euros en efectivo, de los que casi 92.000 euros se localizaron en una bolsa de basura.

La actuación policial también permitió a los agentes incautarse de once vehículos, entre los que había vehículos de alta gama, además de armas de aire comprimido y cientos de útiles y enseres para favorecer el cultivo de la marihuana, entre otros efectos.

Además de los grupo criminal, la sentencia también condena a una mujer que colaboró mediante la compra de bolsas de envasado al vacío para guardar la marihuana y al propietario de una empresa de venta de coches, que facilitaba vehículos a la organización para "dificultar el control policial", así como a uno de los 'cuidadores' de una plantación, que carecía de conexión con el resto del grupo.