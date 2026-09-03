Condenan a un 'petaquero' con 325 litros de gasolina a bordo de una embarcación con matrícula falsa en Almería

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un 'petaquero' que fue sorprendido cuando navegaba frente a la costa de la playa de Torregarcía, en Almería, a bordo de una embarcación con una matrícula fraudulenta en la que transportaba 325 litros de gasolina sin ningún tipo de medida de seguridad.

El fallo, dictado en firme ante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, le impone seis meses de prisión por un delito de falsificación en documento oficial y otros seis meses más por un delito de riesgo, que castiga a quienes manipulen, transporten o comercialicen con sustancias inflamables poniendo en peligro la vida o el medio ambiente, entre otros aspectos.

El varón fue sorprendido el 19 de junio de 2024 sobre las 20,20 horas frente a la playa próxima al Cabo de Gata cuando iba a bordo de una embarcación a la que "con ánimo mendaz" se le había colocado una matrícula que no era válida conforme al registro de matriculación de embarcaciones español.

Asimismo, en el momento de ser intervenido, llevaba consigo 13 garrafas de 25 litros de gasolina cada una, con un total de 325 litros de combustible, lo que era "susceptible de causar incendio o explosión" ya que las garrafas se encontraban "sin ningún tipo de homologación y sin medidas de seguridad".

Además de las penas privativas de libertad, que quedaron suspendidas por dos años con la condición de que el acusado no vuelva a delinquir, también se le impusieron dos multas de seis meses a razón de dos euros diarios cada una así como la inhabilitación para cargo, empleo o profesión asociada por un periodo de seis años.