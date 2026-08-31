La consejera de Educación, Carmen Castillo, renuncia a su acta de parlamentaria del PP-A por Almería

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, María del Carmen Castillo, en el Pleno del Parlamento andaluz el 25 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno andaluz, María del Carmen Castillo, ha presentado este lunes, 31 de agosto, su renuncia al acta como diputada autonómica del PP-A que consiguió tras las elecciones del pasado 17 de mayo tras concurrir como número dos en la lista de dicho partido por la provincia de Almería.

Fuentes parlamentarias han confirmado este lunes a Europa Press que la consejera ha renunciado a su acta de diputada en torno al mediodía de este lunes, cuando se ha celebrado además la primera reunión del Consejo de Gobierno tras el paréntesis de las vacaciones de verano.

María del Carmen Castillo ha renovado como consejera de Educación en el nuevo Gobierno andaluz que Juanma Moreno conformó el pasado mes de julio tras el pacto suscrito entre el PP-A y Vox que ha posibilitado su tercera investidura como presidente de la Junta.

En la pasada legislatura, Carmen Castillo ya fue consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Gobierno andaluz entre los años 2024 y 2026, y en la anterior --la undécima de la autonomía-- fue viceconsejera en la cartera --Educación y Deporte-- que en aquella etapa dirigió Javier Imbroda hasta su fallecimiento en abril de 2022.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, María del Carmen Castillo Tena es funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Junta de Andalucía desde 2008, y del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas (1997).

Entre otros, desempeñó también el cargo de delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería. Anteriormente, desarrolló su labor en la Secretaría General de la Delegación de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación en Almería. También fue coordinadora de zona del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación en Almería hasta 2019.

SEGUNDA RENUNCIA ENTRE PARLAMENTARIOS ALMERIENSES DEL PP-A

La de Carmen Castillo es la segunda renuncia que se produce en la recién iniciada XIII legislatura entre los seis diputados del PP-A elegidos por la circunscripción de Almería, tras la que protagonizó Julia Ibáñez este pasado mes de julio antes de ser elegida como nueva alcaldesa de El Ejido en sustitución de Francisco Góngora, quien, a su vez, renunció al cargo de regidor tras ser nombrado como delegado del Gobierno andaluz en la provincia.

De esta manera, Julia Ibáñez, que el 11 de junio había sido elegida como secretaria tercera de la Mesa del Parlamento, y que concurrió a las elecciones del 17 de mayo como número cuatro de la lista del PP-A por Almería, renunció el 23 de julio a su acta como diputada, y una semana después, el día 31, tomó posesión como alcaldesa de El Ejido.

Su vacante en el Parlamento será cubierta por Juan José Salvador, que concurrió a las elecciones como número siete de la candidatura del PP por la provincia almeriense.

De esta manera, la representante del PP a quien le tocaría asumir el acta de parlamentaria que deja Carmen Castillo sería Mónica Morales, que fue la número ocho de la lista 'popular' en los comicios del 17 de mayo.