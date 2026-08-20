Controlado un reducido incendio forestal en el paraje La Alcornia de Los Gallardos (Almería)

Archivo - Bomberos del Plan Infoca. - EMA INFOCA - Archivo

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han dado por controlado un incendio forestal que se ha originado sobre las 15,30 horas en el paraje La Alcornia de Los Gallardos (Almería) y que ha afectado a una zona reducida ante la rápida actuación de los medios intervinientes.

Fuentes del dispositivo han indicado a Europa Press que las llamas detectadas próximas a una instalación ubicada en un lugar alejado al incendio registrado el pasado mes de julio que acabó con la vida de 14 personas han quedado ya bajo control tras una primera intervención.

En este sentido, el dispositivo ha llegado a movilizar, como acción preventiva, a un total de 30 bomberos forestales así como dos helicópteros, uno de los cuales finalmente no se ha visto obligado a actuar ante la efectiva intervención inicial.

Los medios, entre los que también hay Bomberos del Levante, Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente según ha informado el Ayuntamiento de Los Gallardos, permanecen en la zona hasta la total extinción de las llamas, que se prevé se declaré a lo largo de las próximas horas.