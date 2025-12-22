El Cooltural Fest de Almería confirma para 2026 a Ana Torroja, Sidecars, Rigoberta Bandini, La Plazuela y La Pegatina

Archivo - Ana Torroja. - Javier Ramírez - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cooltural Fest ha confirmado para su próxima edición, que se celebrará en agosto de 2026, a los artistas y bandas Ana Torroja, Sidecars, Rigoberta Bandini, La Plazuela y La Pegatina.

Estos cinco nuevos nombres se suman a un cartel que "adquiere ya un dibujo de los más variado, dinámico y multigeneracional" para disfrutar de un espacio "de convivencia y una experiencia siempre inclusiva" de la mano del festival almeriense que organizan Crash Music y el Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Los nombres confirmados en los últimos días se suman a los ya anunciados de Hombres G, Rusowsky, Gara Durán, La Milagrosa, La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Rata, Samuraï, Sexy Zebras y Ultraligera.

La organización ha valorado la variedad y el enfoque "atrevido" que "está calando en el público, siguiendo el espíritu de 'Music for all' que promueve la fundación de mismo nombre y que se resume en compartir diversas miradas, diversas formas de vivirlo".

Los abonos y distintos servicios se encuentran disponibles a través de la web oficial https://coolturalfest.com/.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha recordado que el "Cooltural Fest quiere seguir siendo la experiencia musical de festival más inclusiva de Europa, destacando la singularidad que le ha llevado a ser reconocido como el Mejor Festival Mediano en varios premios nacionales e internacionales. Y que también le ha llevado a obtener hasta nueve candidaturas en los próximos Iberian Awards".