Cortada la autovía A-7 por un accidente entre dos camiones en Sorbas (Almería) con un evacuado al hospital

Cortada la autovía A-7 en Sorbas (Almería) por un accidente entre dos camiones - DGT

ALMERÍA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-7 permanece cortada al tráfico entre los kilómetros 725 al 735 por un accidente entre dos camiones registrado en la madrugada de este miércoles 21 de enero a la altura de la localidad almeriense de Sorbas.

Según la información consultada por Europa Press en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha registrado sobre las 02.10 horas en sentido Murcia y desde entonces permanecen cortados los dos carriles de la vía.

En el siniestro se ha registrado al menos un herido, un hombre de 64 años de edad que ha sido evacuado al Hospital Torrecárdenas de Almería.

La DGT ha establecido un itinerario alternativo por la carretera A-1103.