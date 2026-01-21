Un accidente entre dos camiones deja un herido leve y el corte de la N-433 a la altura de El Repilado (Huelva)

Archivo - Imagen de recurso de un operario de sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida "muy leve" este miércoles tras la colisión entre dos camiones en la N-433, a la altura de la entrada a El Repilado, en Jabugo (Huelva), aunque ha provocado el corte de la carretera al quedar uno de los vehículos atravesados, según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Así, según ha indicado el 112, alrededor de las 14,25 horas han recibido el aviso de una colisión entre dos camiones en el punto kilométrico 107 de la N-433. Se ha activado a la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos, servicios sanitarios y mantenimiento. Finalmente, hay un herido aunque de carácter "muy leve".

No obstante, la circulación ha quedado obstaculizada en ese punto de la vía, ya que uno de los camiones ha quedado atravesado, por lo que se ha procedido al corte del tramo. Por ello, la DGT informa de desvío obligatorio por la HU-8112 y la HU-8109 o itinerario alternativo por la N-435.