Cosentino se convierte en la primera empresa industrial española que usa IA de Microsoft para diseñar nuevos materiales

Trabajadores de Cosentino en una de las instalaciones de la multinacional almeriense. - MICROSOFT

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La multinacional almeriense Cosentino se ha convertido en la primera empresa industrial en España que ha comenzado a trabajar con Microsoft Discovery, una plataforma de inteligencia artificial (IA) con la que pretende anticipar formulaciones antes de su producción, reducir la experimentación física y diseñar nuevos materiales para arquitectura "hasta ahora inviables".

Según ha informado Microsoft en una nota, ambas compañías han consolidado su colaboración para acelerar la transformación digital de Cosentino y avanzar hacia un nuevo modelo empresarial impulsado por la IA.

La relación estratégica entre las dos empresas comenzó con la adopción de tecnologías como Microsoft 365, Power BI y soluciones en la nube. Esta colaboración ha contribuido a simplificar la gestión de las tecnologías de la información, reforzar las capacidades de comunicación interna y colaboración global, favorecer una cultura de trabajo "más flexible, ágil y segura", y avanzar hacia una toma de decisiones basada en datos.

Este primer impulso también ha sentado las bases de proyectos vinculados a la industria 4.0, entre ellos la sensorización de fábricas, el uso de internet de las cosas (IoT) y la aplicación de IA "para obtener una visión más precisa de las operaciones".

EL MODELO DE EMPRESA PIONERA

La compañía se ha posicionado como un ejemplo de 'Frontier Firm' o empresa pionera en España, un modelo que sitúa la IA en el centro de la actividad y la utiliza como una capacidad estructural para trabajar, tomar decisiones y ampliar el negocio, en lugar de como una herramienta puntual.

Este modelo se articula en cuatro ejes: optimizar los procesos internos, mejorar la experiencia de los empleados, reinventar la relación con el cliente e impulsar la innovación.

En el ámbito de los procesos internos, Cosentino ha avanzado en dos grandes líneas de transformación. La primera se enmarca en su 'Journey to Cloud' e incluye la migración de SAP a Azure, que ha permitido mejoras de hasta un 97,29 por ciento en tiempos críticos, y la modernización del centro de atención telefónica mediante 'Azure Communication Services' y 'Dynamics 365 Contact Center'.

La segunda línea se ha centrado en la gestión de datos mediante el trabajo conjunto de Celonis, como socio especializado, y Microsoft en la capa semántica del negocio, con una base de datos unificada en Microsoft Fabric.

Cosentino también ha impulsado una transformación destinada a elevar la productividad de sus equipos y reducir la dependencia de los procesos manuales. Para ello, ha desplegado Microsoft 365 Copilot y Copilot Chat y ha adoptado GitHub Copilot con el objetivo de acelerar la creación de código, reducir los tiempos de entrega y mejorar la calidad del software. Estas soluciones ya han permitido ahorrar un 36 por ciento del tiempo en el ámbito comercial.

La seguridad constituye otro de los "ámbitos esenciales de la estrategia". La multinacional almeriense ha integrado la seguridad por diseño desde el inicio de la transformación y ha utilizado la plataforma de Microsoft para reforzar la protección de sus datos, identidades y operaciones.

UN AGENTE DE IA PARA LOS EQUIPOS COMERCIALES

Cosentino ha desarrollado CLAR, un agente de IA para la gestión comercial basado en tecnología de Microsoft que permite a los profesionales de ventas gestionar tareas por voz y mediante lenguaje natural, como preparar reuniones y propuestas, resolver incidencias, generar documentos, consultar la agenda, acceder a los proyectos en curso o hacer seguimiento de oportunidades.

Los empleados pueden utilizar CLAR desde el ordenador portátil, la tableta o el teléfono móvil. El agente actúa como una capa de abstracción sobre el ecosistema tecnológico de Cosentino, evita el acceso directo a múltiples aplicaciones y conecta el entorno móvil con el puesto de trabajo para que los profesionales se centren en la toma de decisiones y en la relación con el cliente.

Así, un comercial puede solicitar a CLAR desde el móvil, durante un desplazamiento, que envíe un mensaje a través de 'Teams', redacte un correo electrónico o consulte en lenguaje natural información almacenada en el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM).

El asistente también puede ayudar a desbloquear propuestas que hayan quedado paralizadas por motivos como roturas de existencias o retrasos en el transporte. Para ello, recopila la información del caso procedente de diferentes fuentes, propone opciones para avanzar y crea una nueva propuesta preparada para su revisión, ajuste y envío.

El director global de Sistemas de Información de Cosentino, Rafael Domene, ha señalado que el objetivo de la compañía es construir una experiencia tecnológica "cada vez más sencilla para las personas".

Según ha explicado, iniciativas como CLAR permiten conectar datos, aplicaciones y procesos en un único canal de interacción natural para que los profesionales accedan a la información y ejecuten tareas "sin preocuparse por la complejidad de los sistemas".

"La tecnología debe desaparecer para que el foco esté en el cliente, la colaboración y la toma de decisiones", ha afirmado Domene, quien ha indicado que estas actividades de mayor impacto mejoran la eficiencia operativa y favorecen el crecimiento de la compañía.

NUEVOS MATERIALES MEDIANTE SIMULACIÓN PREDICTIVA

La evolución tecnológica de la compañía ha culminado con la adopción de Microsoft Discovery, una plataforma diseñada para acelerar la investigación científica mediante IA.

La tecnología combina supercomputación, modelos de IA, bases de conocimiento científico y agentes especializados que actúan como "investigadores digitales", lo que permite "evolucionar desde un modelo tradicional hacia un enfoque basado en la simulación predictiva".

En el caso de Cosentino, esta capacidad permitirá al equipo de I+D e Innovación anticipar formulaciones óptimas antes de producirlas y reducir la necesidad de experimentación física, con la consiguiente disminución de los plazos y de los costes asociados.

El siguiente paso de Cosentino será avanzar hacia una 'Autonomous Enterprise', un modelo organizativo orientado a gestionar la empresa de forma "más inteligente", más allá de la automatización de tareas.

En este esquema, las personas, la IA, los agentes, los datos y los procesos operan de forma integrada para optimizar la toma de decisiones, anticipar necesidades, mejorar la eficiencia y acelerar la creación de valor en toda la organización.

La compañía aspira así a combinar el talento de sus profesionales con el potencial de la IA "para impulsar una nueva etapa de crecimiento, innovación y liderazgo".