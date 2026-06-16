Cosentino se implanta en Perú y Chile con filiales propias y nuevos activos en Latinoamérica

Representantes de Cosentino, durante la inauguración oficial del nuevo 'Cosentino Studio Lima', en Perú. - COSENTINO

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La multinacional almeriense Cosentino ha reforzado su presencia en Latinoamérica con la apertura de filiales propias en Perú y Chile, dos mercados en los que hasta ahora comercializaba sus productos mediante acuerdos con distribuidores locales y en los que pasará a operar de forma directa.

La firma contará, además, con activos propios como el nuevo 'Cosentino Studio Lima' y una plataforma logística en San Bernardo, en la región metropolitana de Santiago de Chile.

La compañía, líder global en la producción de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, ha enmarcado la operación en su estrategia de internacionalización, capilaridad y control de la distribución, y amplía así su implantación en una región donde ya estaba presente en México y Brasil, según ha indicado en una nota.

"Nuestra entrada tanto en Perú como en Chile supone un avance más en la proyección estratégica de Cosentino en el continente, y evidencia nuestra apuesta por el mercado latinoamericano", ha afirmado Eduardo Cosentino, EVP de Grupo Cosentino y CEO de Cosentino Americas.

Asimismo, ha señalado que, "siguiendo nuestro modelo de internacionalización", la compañía asegura que sus clientes en ambos países "disponen de una oferta más diversificada y cualitativa, y reciben una atención personalizada y directa por parte de nuestro equipo".

En Perú, Cosentino contaba como distribuidor local con la empresa Pierinelli, con la que seguirá manteniendo una relación comercial, aunque ya a través de distribución propia directa gracias al operador logístico ubicado en Lima Metropolitana.

Para completar el sistema comercial y de servicio, la compañía dispondrá como centro neurálgico del nuevo 'Cosentino Studio Lima', un 'showroom' que sigue la senda de los recientes espacios de este modelo abiertos en Gerona y Granada, en España, y hace unas semanas en Brasilia, en Brasil.

El 'showroom' de Lima cuenta con una superficie de 130 metros cuadrados y está ubicado en el distrito de San Isidro, en la calle Las Palmeras, 375, centro financiero de la capital peruana que une tradición y modernidad gracias a un desarrollo urbano con residencias, edificios multifamiliares, centros comerciales y financieros con una arquitectura que incorpora los últimos avances de diseño.

El espacio responde a la filosofía de los 'Studio', ya que combina las funcionalidades de 'showroom' de producto, con exposición de soluciones de cocina, baños, fachadas o salas de reuniones, con la de ser un "lugar dinámico de atención y trabajo".

La inauguración oficial tuvo lugar el pasado jueves en un acto al que acudieron numerosos profesionales del diseño, la arquitectura y la prescripción de Lima. Por parte de la compañía española, asistieron Eduardo Cosentino; José Ignacio Sahuquillo, director para México, América Central y Región Andina; Ana Cecilia Lozano, director general de Cosentino Perú, y el responsable del 'Studio', Carlos Chervellini.

OPERATIVA PROPIA EN CHILE

En Chile, la compañía ha apostado por contar desde este año con una operativa propia basada en una plataforma logística ubicada en San Bernardo, en la región metropolitana de Santiago de Chile.

Este centro logístico acoge también las oficinas del equipo de la filial, liderado por el director general de Cosentino Chile, Ignacio Caballero.

Como sucedía en Perú, la actividad comercial se basaba hasta el momento en la relación con Stone Center, distribuidor oficial y principal socio de Cosentino en este mercado. Ahora, la compañía almeriense pasa a operar con distribución propia y actividad comercial directa en todos los canales del mercado chileno.