Cosentino muestra en México a más de 500 profesionales de firmas de EEUU y Canadá las novedades del sector

Celebración del evento C.Next Fabricators & Installers de Cosentino. - COSENTINO

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La multinacional Cosentino ha reunido a más de 500 representantes de las principales empresas fabricantes e instaladoras de Estados Unidos y Canadá en un evento celebrado en México en el que se han puesto en común los retos y oportunidades del sector y se han dado a conocer algunas de las últimas innovaciones de la compañía.

Se trata de la vigésimo séptima edición de su convención "C.Next Fabricators & Installers'; una cita ya consolidada cada inicio de año para la industria de la piedra, la decoración y la reforma en el mercado norteamericano, según ha explicado la firma en una nota.

Las jornadas arrancaron este pasado 14 de enero y finalizan este sábado en el resort Grand Velas de Riviera Maya (México). En ellas se han congregado a representantes de 220 empresas fabricantes, transformadoras e instaladoras de la región, así como de diferentes organizaciones sectoriales.

Además de las presentaciones de los directivos de la compañía, la convención ha contado con una amplia agenda de paneles y mesas redondas protagonizadas por diferentes líderes de los sectores de la piedra, la fabricación y la construcción.

Entre ellos, se ha contado con la participación de Mario Panunto, presidente de Granit Castello+Miralis Surfaces; Joan Schatz, CEO de Park Industries; Egon M. Hinss, responsable nacional de ventas de Breton USA; Brian Lynch, presidente de Blue Sky Countertops; Eddie Kasparov, propietario de Edco Stone Design; o Kylie Duncan, directora comercial de Majestic Stone Imports, entre muchos otros.

Asimismo, también están presentes de nuevo responsables de asociaciones sectoriales como Jim Hieb, CEO del Natural Stone Institute o Ivana Molzen, Directora de Marketing de la asociación NKBA KBIS.

Por su parte, Cosentino ha trasladado algunas de sus innovaciones centradas principalmente en los lanzamientos de la superficie Dekton para este año y, sobre todo, el debut de la primera colección de la nueva marca de la firma, Éclos. Todas estas novedades protagonizarán la presencia de Cosentino en la próxima edición de la feria KBIS, que este año tendrá lugar del 17 al 19 de febrero en Orlando.

De otro lado, la compañía ha informado que entre el 26 y 29 de enero organizará también en Cancún (México) la quinta edición de la cumbre C.Next Designers, en la que Cosentino reúne en este caso a interioristas, diseñadores y estudios de toda Norteamérica.

El evento se ha convertido en "una cita ineludible y de gran relevancia en la región", según han señalado antes de apuntar como prueba de ello "la expansión de este modelo de jornadas a Europa, con tres ediciones realizadas ya, y que desde el año pasado también se ha extendido a Middle East".

C.Next Designers 2026 contará con un extenso listado de empresas partners y colaboradoras, los editores y responsables de las principales publicaciones norteamericanas del sector, así como ponentes relevantes como Kyle Connaughton, chef y propietario de SingleThread; el interiorista Mikel Welch; Héctor Esrawe, fundador de Esrawe Studio o Matthew Briggs, CEO del estudio Four Hands, entre otros.