Crespo (PP) acusa al Gobierno de privar a Almería de más de 60 hectómetros cúbicos de agua desalada

La candidata número uno del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, durante un encuentro con agricultores en Pulpí. - PP

PULPÍ (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha acusado al Gobierno central de privar a la provincia de más de 60 hectómetros cúbicos de agua desalada debido a la "falta de planificación y ejecución" de infraestructuras hídricas.

Crespo ha realizado estas declaraciones este martes durante una visita a Pulpí (Almería), donde se ha reunido con agricultores de la comarca y ha visitado las instalaciones de Peregrín, una de las empresas familiares de referencia del sector agroalimentario almeriense.

La candidata 'popular' ha centrado sus críticas en la situación de la desaladora del Bajo Almanzora I, ubicada en Villaricos, que cuenta con una capacidad prevista de producción de 15 hectómetros cúbicos anuales y permanece fuera de servicio desde las inundaciones de 2012. Además, ha advertido de que los problemas con su conexión eléctrica podrían retrasar su puesta en funcionamiento "otros dos años".

Según ha señalado el PP en una nota, a los sucesivos retrasos en su reparación se ha sumado un informe de la Abogacía del Estado que cuestiona la solución prevista para su conexión eléctrica.

Crespo ha considerado "especialmente incomprensible" que, después de que los regantes hayan asumido el coste de las obras de eficiencia energética para facilitar la recuperación de la desaladora, "el Gobierno no dé por válida la solución y obligue a iniciar nuevos trámites".

La candidata al Congreso ha advertido de que "el Levante almeriense no puede continuar esperando una infraestructura que debería llevar años aportando recursos hídricos a la comarca".

"Esto es una auténtica tomadura de pelo, primero hacen pagar a los regantes y después les dicen que las soluciones no sirven. El Almanzora no puede seguir pagando los errores de Sánchez", ha asegurado.

Crespo también ha reclamado acelerar las actuaciones previstas en la desaladora de Carboneras para alcanzar los 51 hectómetros cúbicos de producción anual, así como cumplir los compromisos de ampliación de la desaladora de Dalías.

Por otra parte, se ha referido a la gestión de los fondos europeos Next Generation y ha asegurado que España ha tenido que devolver más de 62.000 millones de euros a Europa por la "incapacidad para ejecutarlos".

"Esos 62.000 millones de euros podían haber servido para realizar nuevas desaladoras, modernización de regadíos, reutilización de aguas residuales, nuevos embalses de regulación, recuperación de acuíferos y reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento", ha manifestado.

Asimismo, la dirigente ha sostenido que Almería podría haber sido una de las grandes beneficiadas de estos recursos para financiar la finalización de las desaladoras y otras infraestructuras pendientes, que ha situado entre los principales incumplimientos del Ejecutivo central.

TRASVASE TAJO-SEGURA

Crespo ha alertado también de las consecuencias que pueden tener los nuevos incrementos de los caudales ecológicos del Tajo sobre el trasvase Tajo-Segura, que ha considerado esencial para el abastecimiento del Levante español.

La candidata 'popular' ha advertido de que esta situación "pone en riesgo entre 23.000 y 24.000 hectáreas de cultivo, miles de puestos de trabajo y el abastecimiento de alrededor de 150.000 ciudadanos".

Por ello, ha reclamado que las decisiones sobre el trasvase se adopten conforme a criterios técnicos y no a planteamientos políticos, además de defender la necesidad de garantizar los recursos hídricos del sureste.

A su juicio, no se puede reducir el agua que reciben los regantes sin ofrecer previamente "alternativas reales y operativas". Además, ha asegurado que el PP continuará su trabajo junto a los sectores afectados y la sociedad civil para revertir unos recortes que considera "perjudiciales para el futuro económico y social del Levante".

PLAN NACIONAL DEL AGUA

Ante los retrasos que, a su juicio, acumulan las infraestructuras hídricas de la provincia, Crespo ha defendido la propuesta del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar un Plan Nacional del Agua.

La propuesta incluye las reivindicaciones del PP sobre el trasvase Tajo-Segura, el rechazo a los recortes sin justificación técnica y el desbloqueo de la desaladora del Bajo Almanzora I, incluida su conexión eléctrica.

Asimismo, incorpora las actuaciones previstas en Carboneras y Dalías, así como medidas para aprovechar los recursos hídricos disponibles mediante la desalación, la reutilización de aguas regeneradas, la modernización de regadíos y la mejora de las infraestructuras de regulación y abastecimiento.

Crespo ha reclamado que las infraestructuras hídricas "sean prioritarias en los presupuestos" y ha insistido en que "el agua debe convertirse en una política de Estado, alejada de los planteamientos partidistas y basada en la planificación, la inversión y la cooperación entre administraciones".

PRESENCIA DE NARCOLANCHAS EN EL LITORAL

La candidata al Congreso también ha abordado la presencia de narcolanchas en el litoral almeriense y ha recordado las quejas trasladadas por el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ante la aparición de estas embarcaciones en las costas del municipio.

Según ha señalado, la situación se ha agravado y extendido por distintos puntos de la provincia, lo que ha provocado una "creciente preocupación por la seguridad entre vecinos y alcaldes".

Por ello, ha defendido la recuperación del OCON-Sur y el refuerzo de los recursos humanos y materiales destinados a combatir las organizaciones criminales y frenar la actividad de las narcolanchas.

Crespo ha concluido con la defensa de un Gobierno del PP que, según ha asegurado, reforzaría la seguridad en las costas almerienses y garantizaría que las fuerzas policiales dispusieran de las herramientas necesarias para hacer frente al narcotráfico.