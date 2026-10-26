Crespo (PP) asegura que con Feijóo "las pensiones subirán cada año" sin pérdida de "capacidad adquisitiva"

La candidata al Congreso del PP Carmen Crespo junto al candidato al Senado Juan José Matarí en un acto con mayores en Roquetas de Mar (Almería). - PP

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP al Congreso por Almería, Carmen Crespo, ha asegurado este lunes que con Alberto Núñez Feijóo al frente de la presidencia del gobierno las pensiones "subirán cada año" para que los mayores "no pierdan calidad de vida ni capacidad adquisitiva".

"No hablamos de cifras frías, sino de que puedan llenar la cesta de la compra, pagar sus recibos y vivir con tranquilidad después de toda una vida de trabajo", ha explicado en una nota tras participar junto con otros candidatos y miembros del partido en un acto con mayores en Roquetas de Mar (Almería).

Según Crespo, la pensión "no es un regalo de nadie" sino "el fruto de toda una vida de trabajo, esfuerzo y cotizaciones" por lo que "protegerla es una cuestión de justicia y dignidad". "Garantizar el poder adquisitivo de los mayores debe ser una prioridad para cualquier gobierno", ha defendido.

Así, frente al denominado 'Contrato con España' impulsado por Feijóo como muestra de sus compromisos, entre los que se incluye garantizar el sistema público y revalorizar las pensiones conforme al IPC, Crespo ha mostrado su desconfianza hacia Pedro Sánchez, quien para ella "no tiene credibilidad cuando habla de proteger las pensiones".

Crespo se ha mostrado consciente de que el "encarecimiento de los productos básicos de la cesta de la compra y de los suministros domésticos como la luz o el agua supone una preocupación creciente para muchos hogares".

La candidata ha señalado que el IPC se ha situado en el 4,7 por ciento en 2026, y ha defendido que es necesario "adoptar medidas que permitan a las familias y a los mayores llegar a fin de mes sin perder capacidad adquisitiva".

BAJADA DE IMPUESTOS

"Feijóo va a poner en marcha un plan de mejora del poder adquisitivo con medidas destinadas a las familias y a los mayores, incluida una bajada de impuestos. Queremos que los españoles puedan disponer de una mayor parte de sus ingresos y que el esfuerzo fiscal no siga dificultando su día a día", ha manifestado.

Entre las propuestas anunciadas, Crespo ha citado la revisión de las "más de cien subidas fiscales" que ha aplicado el Gobierno central así como el compromiso de "duplicar las desgravaciones por hijo, eximir de tributación a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y establecer temporalmente un IVA del cero por ciento para alimentos básicos como la leche, los huevos, la carne, el pescado, el queso, las frutas y las verduras mientras persista la inflación".

Por otra parte, ha puesto el foco en la soledad no deseada, un problema que, según ha señalado, "afecta a una de cada cinco personas en España y a más de un millón de personas en Andalucía". La candidata ha defendido que Almería también debe afrontar esta realidad "con medidas de prevención, acompañamiento y atención a las personas mayores que viven solas".

El PP propone una estrategia nacional y un pacto de estado por los mayores que incluya actuaciones para "detectar y prevenir la soledad, fomentar el envejecimiento activo, reforzar el voluntariado y crear redes de acompañamiento".

Asimismo, contempla aumentar un 50 por ciento las ayudas a la dependencia, agilizar su tramitación, ampliar los recursos residenciales y reforzar las ayudas a los cuidados en el hogar y a las personas cuidadoras.

Crespo ha defendido por último la necesidad de facilitar a los mayores las gestiones con las administraciones y las entidades bancarias, para evitar que la digitalización se convierta en una barrera que los aísle.