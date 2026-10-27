Crespo (PP) ve "insatisfactorio" el acuerdo sobre la PAC y echa en falta "garantías" para su presupuesto

Archivo - Carmen Crespo (PP). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha calificado de "insatisfactorio" el acuerdo alcanzado sobre la futura PAC al tiempo que ha afeado la valoración del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al considerar que "todavía no existen garantías suficientes sobre el presupuesto que recibirán los agricultores y ganaderos durante los próximos siete años".

"No sé cuál es la satisfacción del ministro Planas. No hay nada que celebrar mientras no sepamos qué presupuesto va a tener la PAC", ha señalado la candidata en una nota, en la que apunta que los avances alcanzados son "parciales" y siguen pendientes de la financiación.

En este sentido, ha subrayado que el presupuesto "continúa siendo la gran incógnita, especialmente ante las propuestas de recorte que se han planteado durante la negociación".

Así, ha afirmado que el PP apuesta por "mantener los recursos económicos de la PAC" frente a una "reducción" que ha situado "en torno al 22 por ciento". Para ello, ha destacado la propuesta de destinar un diez por ciento a objetivos rurales y la reivindicación de 45.000 millones de euros con el objetivo de garantizar una financiación suficiente para el sector agrario.

"Lo importante es que nuestros agricultores y ganaderos dispongan, al menos, de unos recursos similares a los que han tenido hasta ahora. En Almería nos jugamos mucho: necesitamos que se mantengan las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que haya fondos para los caminos rurales y que los jóvenes agricultores tengan oportunidades reales para incorporarse al campo", ha añadido Crespo.

La candidata 'popular' ha defendido que el PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, "continuará trabajando para conseguir una política agraria justa, que garantice recursos suficientes y ofrezca estabilidad a agricultores y ganaderos".

COSTES DE PRODUCCIÓN "ELEVADOS"

Por otra parte, ha advertido de que los "elevados" costes de producción "están poniendo en dificultades a numerosas explotaciones agrarias". En este contexto, ha criticado que el Gobierno de España "no haya aprovechado, todo el margen permitido por la Unión Europea para apoyar el gasóleo profesional agrícola".

La también eurodiputada ha señalado que la ayuda aplicada se ha quedado en 20 céntimos por litro "cuando podría haber alcanzado los 41 céntimos" y ha reclamado medidas "más ambiciosas" para aliviar la presión sobre los agricultores.

Crespo también ha puesto el foco en los problemas fitosanitarios que afectan al campo almeriense y ha reclamado respuestas "ágiles" ante las plagas y enfermedades que amenazan los cultivos, como el parvispinus.

En particular, ha cuestionado las limitaciones para autorizar excepcionalmente determinados productos fitosanitarios en comparación con decisiones adoptadas por otros países europeos.

"Nuestros agricultores necesitan soluciones eficaces y a tiempo. Hace falta un Gobierno que mire al campo cara a cara, que actúe ante las plagas y que utilice las herramientas que permite la normativa europea para proteger las cosechas y la rentabilidad de las explotaciones", ha indicado.