Crespo (PP) ve a Pedro Sánchez como el "único kamikaze" que hay para el campo y a Feijóo, su "esperanza"

Dirigentes del PP visitan una empresa agrícola de El Ejido (Almería). - PP

EL EJIDO (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "único kamikaze" al que se enfrenta el campo español mientras que el líder de su formación constituye la "esperanza" para un sector que precisa el apoyo de las instituciones.

Así se ha pronunciado la candidata después de que desde el PSOE la acusaran este jueves de "competir con Vox por ocupar la posición más kamikaze" ante la plaga de Thrips parvispinus por sugerir que se autorice el uso excepcional de un producto fitosanitario que, según los socialistas, está prohibido en la UE debido a sus posibles efectos como disruptor endocrino.

"Los insultos están de más", ha opinado Crespo al respecto antes de asegurar que los agricultores "lo están pasando muy mal" debido a una plaga que afecta a prácticamente toda la superficie cultivada de pimiento en invernadero y ante la que el Gobierno les está "dando la espalda".

Con ello, la dirigente 'popular' ha insistido en que la materia activa demandada ya en dos ocasiones por la Junta de Andalucía se ha aprobado para su uso excepcional en Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Alemania y Grecia. "Aquí tienen los informes sanitarios que acreditan que se puede aprobar esta sustancia de forma excepcional", ha mostrado.

Para Crespo, desde el Ejecutivo "no tienen nada que objetar" ante dicha petición, con lo que ha reclamado "responsabilidad pública para autorizar esta sustancia o cualquier otra que sea efectiva y necesaria para nuestros agricultores, siempre con los correspondientes informes sanitarios".

Sobres este asunto, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha mostrado su "preocupación" por esta plaga, por la que se han tenido que arrancar 700 hectáreas de cultivos. Así, ha urgido al Gobierno a reconsiderar su negativa a autorizar temporal y excepcionalmente una sustancia activa consensuada por los productores almerienses para hacer frente a esta plaga.

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que "Almería está en su mejor momento" y ha defendido que es "necesario que el Gobierno de España se sume a la alianza institucional que trabaja por el desarrollo de la provincia".

UNA "OPORTUNIDAD" PARA EL "CAMBIO"

"Todas las administraciones están trabajando en favor de Almería, con la única excepción de un Gobierno de España que nos castiga de manera sistemática", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que las elecciones representan una "oportunidad" para cambiar esta situación a través del voto y conseguir que el Ejecutivo central atienda las necesidades de los almerienses, "especialmente en materia de seguridad, infraestructuras, agua y apoyo a la agricultura".

Fernández-Pacheco también ha denunciado la falta de soluciones a los problemas del litoral y ha puesto como ejemplo la playa de Balerma, que continúa esperando una actuación definitiva.

Frente a esta situación, ha trasladado un mensaje de "confianza en el cambio político". "Afortunadamente, hay luz al final del túnel y esperanza. Nos quedan solo 15 días para que los almerienses puedan decidir y estamos convencidos de que esta campaña terminará con un gran resultado para el Partido Popular de Almería", ha dicho.

La alcaldesa del municipio, Julia Ibáñez, ha destacado que El Ejido, además de ser "una de las grandes despensas de Europa es también industria, ingeniería, tecnología e innovación", y ha señalado que la industria auxiliar genera alrededor de 1.500 millones de euros de facturación anual "lo que demuestra que nuestro modelo agrícola no solo produce alimentos sino que también genera conocimiento, valor añadido y empleo cualificado".

Ibáñez ha subrayado que "El Ejido necesita un Gobierno de España que conozca nuestra realidad económica, que atienda las necesidades de nuestros agricultores y agroindustria y que ofrezca un horizonte de estabilidad y confianza para seguir invirtiendo y creciendo, un gobierno por el que esperamos que el próximo 29N tengamos de la mano Alberto Núñez Feijóo".