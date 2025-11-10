Cruz Roja de Almería atiende a 22 personas procedentes de varias pateras, tres de ellos heridos

Archivo - Voluntarios de Cruz Roja en una imagen de archivo. - CRUZ ROJA - Archivo

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja en Almería han atendido a un total de 22 personas que desde este domingo han alcanzado las costas de Almería a bordo de varias pateras en Níjar y Cuevas del Almanzora, de modo que al menos han tenido que recibir asistencia sanitaria.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que sobre las 11,30 horas de este lunes se recibió un aviso por la llegada una patera con alrededor de una treintena de personas.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil, a Policía Local y a Cruz Roja, que ha atendido lo largo de este lunes a un total de 18 personas en sus instalaciones.

Desde la entidad también se asistió la llegada de otros cuatro varones, tres de los cuales precisaban asistencia médica, tras la llegada a playa Carnaje de Rodalquilar, en Níjar, de otras dos pateras este domingo sobre las 11,30 horas, según indicaron los operativos.