Cs expulsa al edil que firmó la moción de censura con el PP en Huércal-Overa (Almería), quien irá a los tribunales

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos (Cs) ha formalizado la expulsión del partido del concejal de Huércal-Overa José López, quien el pasado 12 de junio votó a favor de una moción de censura orquestada con el PP para expulsar de la Alcaldía a la socialista Francisca Fernández, con la que la formación naranja cogobernaba a través de dos ediles.

El concejal, que tendrá que pasar al grupo de no adscritos una vez se dé cuenta de su expulsión en el próximo pleno, ha afirmado que acepta la resolución y que asume "lo que esperaba" si bien ha incidido en que "estas resoluciones no son infalibles ni firmes", de modo que "son numerosas las que ya han corregido los tribunales de justicia", a los que pretende recurrir.

"No me deben señalar de tránsfuga porque en ningún caso he abandonado Cs, permaneceré y ejerceré con la misma ilusión y compromiso en el partido hasta que haya una resolución firme en sentido contrario que lo impida, y además, tampoco he cambiado un gobierno para mejorar mi situación personal traicionando la voluntad de mi agrupación", ha afirmado.

En un comunicado, el concejal ha asegurado que con su acción ha "garantizado el cumplimiento del compromiso programático y defendido el interés general". "He sido leal con mi pueblo, mi partido y con todos mis afiliados sin excepción, y además, he cambiado al socio que nos engañó a sabiendas de que no iba a cumplir el pacto firmado entre Cs-PSOE", ha indicado.

Para López, la moción de censura "era un hecho inevitable por la deslealtad e incumplimiento del pacto de gobierno" entre Cs y PSOE, ya que a su juicio la exalcaldesa "utilizó" a su entonces compañera de partido y teniente alcalde María del Mar Meca para conseguir el visto bueno del partido a unos presupuestos que "fueron diseñados por la alcaldesa sin consensuar con Cs y, además, con más de seis meses de retraso".

"En ningún caso actué en la firma de la moción de forma interesada o individual ni con imprudencia o negligencia, lo hice de forma colegiada con apoyo unánime de los afiliados, y con base a la interpretación de los estatutos y fines de la estrategia política de Cs, defensa del interés general, programa y partido", ha defendido.

Del mismo modo, se ha quejado de que su expediente disciplinario ha sido "resuelto a una velocidad exprés" mientras que "el de la concejal Meca, por hechos graves que todos conocen, está retenido interesadamente".