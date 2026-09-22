CSIF ve un "incremento de la violencia" en el Hospital de Poniente y pide aumentar la seguridad privada

Archivo - Hospital Universitario Poniente en El Ejido (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El sindicato CSIF ha alertado de un "incremento de la violencia" en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería), donde los vigilantes de seguridad privada han sido agredidos en menos de una semana, por lo que han pedido un aumento de la plantilla "en un 80 por ciento".

Según detalla el sindicato, el hospital cuenta con cinco vigilantes de seguridad diarios --tres en el turno de mañana y dos en el de noche--, por lo que creen que "sería necesario un incremento de efectivos de cuatro profesionales" para reforzar los turnos y "afianzar así la seguridad y vigilancia con todas las garantías".

Desde la organización ha condenado las agresiones registradas los días 2 y 10 de septiembre, en las que un trabajador acabó con "un labio partido" mientras que el segundo requirió "una intervención quirúrgica" en el dedo. "CSIF muestra su repulsa por estos hechos y muestra su solidaridad con los dos compañeros afectados", han añadido.

Además del aumento de la plantilla, el sindicato también ha reclamado recientemente al SAS la creación e integración del plus de penosidad, peligrosidad y riesgo sanitario para este colectivo profesional en el pliego de condiciones para la licitación del Servicio de Vigilancia, Control y Protección de la provincia.

"Estamos completamente desbordados y no es de recibo que tengamos que priorizar unas intervenciones sobre otras en situaciones de tensión, cuando está en juego la seguridad tanto de los usuarios como de los propios trabajadores", ha dicho el delegado de Eulen Seguridad en el Hospital de Poniente, Álvaro García.

El sindicato ha señalado también la necesidad de actualizar la formación de los profesionales para que puedan responder de "forma eficaz" ante situaciones de emergencia o riesgo, además de avanzar en la desconexión digital y clarificar su aplicación efectiva en las empresas del sector.

También ha reiterado las peticiones para que los vigilantes de seguridad privada sean reconocidos como agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. "Avanzar hacia ese reconocimiento y reforzar las medidas de protección supondría un paso importante en la dignificación del sector", ha concluido.