El cuarto premio 75.981 viaja de Murcia a El Ejido y Berja con un club de judo y reparte 1,1 millones

El cuarto premio de Sorteo Extraordinario de Navidad recaído en el número 75.981 ha viajado desde San Pedro del Pinatar (Murcia) hasta los municipios de El Ejido y Berja, en Almería, y de Peñarroya (Córdoba) de la mano del Club Fórum de Judo, que ha repartido con décimos y papeletas más de 1,1 millones de euros.

"Lo que más ilusión nos hace es que se ha repartido entre amigos, y eso nos hace más felices aún. Compartimos muchos momentos, pero este año no hemos podido dar clase por el covid-19 y, por eso, saber que son familiares y allegados pues nos da un empujoncito económico. Nos ha venido como agua de mayo", ha dicho a Europa Press la presidenta y entrenadora, María José Pérez.

La suerte repartida por el 75981 a través de este club deportivo "pequeñito" ha roto fronteras, llegando a cruzar el charco hasta Perú, y ha favorecido con 20.000 euros a la asociación de padres y madres de niños con discapacidad 'Soy especial y qué?' de El Ejido.

"Ha sido una llamada muy emotiva, muy emocionante porque nosotros solemos colabora con ellos como escuela deportiva municipal, y siempre nos intercambiamos un décimo. Nos han llamado porque no se lo podían creer", ha explicado Pérez.

Con respecto a los 2.000 euros que han viajado a Perú, ha detallado que un "chico se puso en contacto con nosotros por nuestro blog, nos pidió una papeleta e hizo un bizum de cinco euros". "No sabemos aún cuánto se ha podido vender por internet, porque teníamos venta online", ha añadido.

María José Pérez ha aludido a la "felicidad" que da en un año "en el que no hemos podido dar clase a los alrededor de 200 niños que solemos tener porque el judo es un deporte de contacto y optamos por priorizar la salud a la economía" y ha lamentado la cantidad de "tacos de papeletas" que se han quedado sin vender "porque nos pilló la pandemia".

"Hemos vendido 250 papeletas aproximadamente, muy poquitas, porque, claro, no teníamos a los niños, pero sí hemos vendido unos 30 décimos aproximadamente, por lo son 600.000 euros más 250 papeletas con 2.000 euros", ha señalado desde la euforia y la "incredulidad".

La presidenta de Club Fórum ha asegurado que 75 de estas papeletas se han vendido en Córdoba, "donde acaba de abrir el club, con una sede pequeñita" y, al hilo de esto, se ha referido a la "satisfacción aquí y allí porque prácticamente las hemos repartido en primera persona".

"Las personas que se quedaron los talonarios nos dijeron; mirad, con las cosas como están, las hemos vendido a familia y amigos, y eso nos hace todavía más ilusión, porque el premio se ha quedado en sus entornos familiares y de allegados", ha indicado.

Sobre cómo el cuarto premio murciano ha dejado 1,4 millones de euros en las provincias de Almería y de Córdoba, ha apuntado que recibieron una llamada de la administración de loterías 'El Perolo' en la "la que se nos propuso algo diferente para el sorteo de este año, se nos dijo que se nos facilitaba todo".

"Nos hicieron un enlace web para compra y nos regalaron las papeletas, nos han hecho todo, así que superbien porque hasta el número lo dejamos a elección del lotero", ha afirmado entre risas.

La celebración al uso cuando te toca la lotería tendrá que esperar, no obstante, tal y como ha subrayado María José Pérez. "Me están tirando el teléfono abajo preguntando si de verdad nos ha tocado porque nadie se lo cree, pero seguiremos así, haciendo videollamadas, y celebrándolo de una manera muy responsable para luchar contra este bicho tan feo. No es tiempo de hacerlo de otro modo", ha concluido.

La administración de Lotería de San Pedro del Pinatar (Murcia) conocida como 'Perolo' ha dado un premio del Gordo de Navidad ha dado tres premios en este sorteo de 2020. Según Miguel Ángel Zapata, director de visión de la administración, del número 75981 "viajaron a Almería 600 décimos que, a su vez, han hecho papeletas" y han calculado que "este número ha podido dejar cerca de 1.600 millones de euros en España ya que es una cifra de ventanilla y que juegan muchas personas y colectivos"