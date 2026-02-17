Cuatro detenidos tras desarticular una trama en Almería que empadronaba a migrantes con la identidad de un fallecido

Agentes de la Policía Nacional revisan la documentación intervenida en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería una trama que utilizaba empadronamientos falsos para regularizar de forma fraudulenta a extranjeros en situación irregular y que empleaba la identidad de una persona fallecida, en una actuación en la que han sido detenidas cuatro personas, dos mujeres y dos varones, en los meses de noviembre y febrero.

La Operación Resurrección ha sido desarrollada por agentes del Grupo Ucrif I y II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Almería, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, iniciada el pasado octubre, tuvo su origen tras detectarse irregularidades en varias solicitudes de empadronamiento presentadas ante la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de Almería.

Los solicitantes aportaron documentación que presentaba indicios de falsedad, circunstancia que fue puesta en conocimiento del Grupo Ucrif, especializado en la lucha contra las redes de inmigración irregular y las falsedades documentales.

Las pesquisas determinaron que un total de siete ciudadanos extranjeros habían logrado empadronarse en una vivienda utilizando documentación fraudulenta, ya que dicha documentación figuraba a nombre de una persona fallecida hacía años.

Posteriormente, algunos de los interesados presentaron los certificados de empadronamiento obtenidos de manera ilícita ante la Oficina de Extranjeros de Almería, "con la finalidad de regularizar su situación administrativa en España".

La investigación permitió identificar a los responsables de la elaboración y suministro de los documentos falsificados, quienes actuaban a cambio de "importantes cantidades de dinero". Uno de los implicados ya había sido investigado anteriormente por hechos de similar naturaleza.

El pasado mes de noviembre fueron detenidas dos personas por un delito de falsedad documental tras haber presentado la documentación manipulada para empadronarse y utilizarla posteriormente en trámites administrativos.

Posteriormente, en el mes de febrero, fueron detenidos los dos responsables de la trama como autores de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la migración ilegal.

Las diligencias policiales continúan abiertas con el objetivo de localizar a otros investigados y recabar nuevas pruebas relacionadas con la actividad delictiva. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número cinco de la capital.