David Bisbal arranca su gira 'Todo es posible en Navidad' en Almería: fechas y ciudades de sus conciertos en España﻿

ALMERÍA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante David Bisbal dará inicio este sábado a su nueva gira 'Todo es posible en Navidad' en Almería. Con este tour, el artista realizará además tres paradas más en Andalucía, concretamente en Granada, Málaga y Sevilla, y continuará por otras ciudades de España como Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Madrid y Barcelona durante los meses de noviembre y diciembre.

La organización ha expuesto que este show que incluye las canciones de su álbum homónimo bajo la producción y arreglos de Cheche Alara, y que suma nuevas perspectivas a su carácter de intérprete "polifacético y aventurado".

Para esta gira, Bisbal recopila populares canciones navideñas ofreciendo una nueva versión de 'Jingle bell rock', 'Los peces en el río', 'El burrito Sabanero', entre otras, así como la primera versión en español del clásico de Elvis Presley, 'Siempre te recordaré' junto con un renovado repertorio que abarca sus grandes éxitos.

Tras su concierto en Almería, Bisbal continuará su gira con una actuación en Sevilla el 22 de noviembre, seguida de Bilbao el 29 de noviembre; Zaragoza el 5 de diciembre; Valencia el 6; A Coruña el 13; Málaga el 19; Granada el 20; Madrid el 22 y Barcelona el 23 de diciembre.

Con esta nueva gira, David Bisbal ve cumplido "uno de sus mayores deseos artísticos contagiándonos de su emoción y alegría". Entradas disponibles en tienda.davidbisbal.com y en El Corte Inglés.