David Bisbal suma nuevas fechas en Almería, Sevilla y Chiclana de la Frontera (Cádiz) en su Tour Eternos

Archivo - El cantante David Bisbal durante una actuación. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista almeriense David Bisbal ha desvelado nuevas fechas dentro de su Tour Eternos por España, que arrancará el 22 de mayo en Valencia, después de haber agotado todas las entradas para las primeras citas confirmadas en Sevilla, Chiclana de la Frontera (Cádiz) y en su tierra natal, Almería.

La expectación del paso del cantante por los escenarios españoles durante el próximo año ha llevado a su equipo a fijar nuevas fechas en el calendario, de forma que duplicará sus encuentros musicales en tres ciudades andaluzas, aunque también ha hecho 'sold out' en Valencia, Murcia y en el Movistar Arena de Madrid.

Por el momento, la organización ha confirmado como nuevas fechas dentro de la gira la noche del 27 de junio en la Plaza de Toros de Almería, el 25 de julio en el Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera y el 10 de septiembre en la Real Maestranza de Sevilla.

Así, la gira nacional cuenta ya con 20 fechas confirmadas, entre ellas, Bilbao (29 de mayo), La Coruña (4 de junio), Barcelona (11 de junio), Zaragoza (12 de junio), Murcia (19 de junio), Albacete (22 de junio), Granada (25 de junio), Almería (26 de junio), Madrid (1 de julio), Alicante (10 de julio), Villanueva de la Serena (17 de julio), Fuengirola (Málaga) (22 de julio) y Sevilla (9 de septiembre).

El nuevo proyecto de Bisbal revive grandes clásicos de la música en español "y los lleva a un nuevo universo sonoro". La venta de localidades para el público en general está disponible en 'davidbisbal.com' y El Corte Inglés, con precios que oscilan entre los 48 y los 80 euros.