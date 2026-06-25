Declarado un incendio forestal en Berja (Almería) con cuatro medios aéreos desplegados

Un helicóptero del Plan Infoca realiza una descarga de agua durante los trabajos de extinción del incendio forestal declarado en Berja (Almería). - EMA INFOCA

BERJA (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha declarado a las 11,00 horas de este jueves un incendio forestal en el término municipal de Berja (Almería), donde ha movilizado hasta cuatro medios aéreos para actuar contra las llamas.

Según ha informado el dispositivo andaluz de extinción a través de su cuenta en la red social 'X', el operativo activado en la zona incluye dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, además de tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un vehículo autobomba.

Por el momento, no han trascendido el paraje afectado, la superficie alcanzada por las llamas, las causas del incendio ni si ha sido necesario adoptar medidas preventivas para la población.

ÚLTIMOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA

Este incendio se produce una semana después de los fuegos forestales registrados en Carboneras y Mojácar. El primero, declarado el miércoles 17 de junio en el paraje El Saltador, en Carboneras, quedó extinguido a las 13,10 horas del jueves 18, mientras que el originado ese mismo día en El Sopalmo, en Mojácar, se prolongó hasta las 20,30 horas del sábado 20, más de tres días después de su inicio.

En el caso de Mojácar, el fuego se originó en las inmediaciones de una urbanización y obligó al desalojo preventivo de unos 50 vecinos de la barriada, que pudieron regresar a sus viviendas tras comprobarse que el peligro había pasado.

La provincia se encuentra desde el 1 de junio en época de peligro alto de incendios forestales, un periodo que se prolongará hasta el 15 de octubre.