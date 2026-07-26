Declarado un incendio forestal en Purchena (Almería) que moviliza a ocho medios aéreos

Incendio forestal declarado el domingo, 26 de julio, en Purchena (Almería). - PLAN INFOCA

ALMERÍA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado aproximadamente a las 17,00 horas de este domingo, 26 de julio, y que ha provocado que se movilicen ocho medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consulada por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando tres helicópteros semipesados, cuatro aviones con carga en tierra y uno de coordinación.

Asimismo, el Plan Infoca ha movilizado por vía terrestre dos autobombas. En suma, se han movilizado 45 efectivos por tierra para tratar de controlar esta emergencia.