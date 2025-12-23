El delegado de Gobierno ve descartada una "posible agresión sexual previa" en el menor de Garrucha (Almería)

Archivo - El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado este martes que "hubiera habido algún tipo de posible agresión sexual previa" sobre el menor de cuatro años de Garrucha (Almería) cuyo crimen tuvo lugar el pasado 3 de diciembre.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios en Jaén basándose en los informes emitidos por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, cuyos resultados revelan la ausencia de ADN y semen de la pareja de la madre del menor, Juan David R.C., al que la investigación atribuye un presunto delito de agresión sexual además de otro de asesinato junto con la madre del pequeño, Bárbara B. Ambos están en prisión provisional por estos hechos.

"Es un asunto que ya está absolutamente judicializado, por lo tanto ya depende de la autoridad judicial", ha recordado Fernández, quien ha incidido en que la Delegación de Gobierno es ya "totalmente ajena" a la instrucción del caso, que está en manos del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de Vera.

El informe da cuenta de los resultados negativos obtenidos tras el análisis de las muestras tomadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) en el recto y ano del niño para determinar mediante una exploración biológica si se produjo una agresión sexual-

Así, de las pruebas finalizadas el pasado 17 de diciembre en las muestras obtenidas mediante hisopos rectales y anales se descarta la presencia de semen y de saliva de terceros en el cuerpo del niño.

El documento también ofrece un análisis genético de los restos biológicos del menor en busca de ADN distinto al suyo sin que en las muestras analizadas se haya encontrado un perfil genético diferente al suyo. De esta forma, no se han dado "características genéticas que sugieran la presencia de ADN ajeno a él".

La pericial señala los resultados negativos en las conclusiones obtenidas por el servicio de química de los facultativos, que exploraron la posible presencia de alcohol o drogas en el organismo del niño. Tan solo se localizaron trazas de ibuprofeno, según consta en el documento fechado este 22 de diciembre.

Las consideraciones toxicológicas-forenses inciden en que los resultados negativos obtenidos para sustancias psicoactivas "no excluyen que se haya utilizado alguna de ellas" y que "no se detecte" debido a otros factores como el tiempo transcurrido, a sus concentraciones o a la utilización de algún compuesto no controlado por el laboratorio.

De otro lado, desde el laboratorio recuerdan que el ibuprofeno es un fármaco "antiinflamatorio, analgésico y antipirético". Su presencia sería compatible con la tesis de la defensa ejercida por los abogados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari, quienes achacaron la muerte del niño a un "patrón de negligencia sanitaria absoluta" basada en la "automedicación" a base de ibuprofeno y un "diagnóstico por Internet" admitido por la madre, lo que "agravó la hemorragia interna" que ya padecería el niño.