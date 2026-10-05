El delegado de la Junta en Almería celebra el adelanto electoral ante un Gobierno que "no es capaz de dar respuestas"

Archivo - El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, atiende a los medios en la sede del Gobierno andaluz. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha valorado este lunes como una "buena noticia" el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre y ha defendido la convocatoria de las urnas ante un Gobierno que "no es capaz de dar respuestas ni de alcanzar los acuerdos y reformas que necesita este país".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas tras el acto de entrega al Museo de Almería de 875 piezas arqueológicas recuperadas por la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, pocas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria electoral.

Góngora ha aludido a una legislatura sin presupuestos ni mayorías parlamentarias y con "un gobierno bloqueado" y ha citado entre los asuntos pendientes el control de las fronteras y de la inmigración, la vivienda, la deuda pública y una "presión fiscal desbocada".

El delegado ha señalado que llevaba "mucho tiempo reivindicando" la celebración de los comicios, al tiempo que ha celebrado que sean ahora los ciudadanos quienes "libremente" acudan a las urnas.

En este sentido, ha apuntado que toca trabajar para que el 29 de noviembre haya "un proceso electoral con todas las garantías" en el que los españoles puedan pronunciarse y elegir su destino para los próximos cuatro años.