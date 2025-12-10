El delegado mantiene que no consta "ningún mal funcionamiento" institucional en el caso del niño de Garrucha (Almería)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante su comparecencia ante los medios en Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que no consta "ningún mal funcionamiento" en la actuación de las instituciones ni "ninguna denuncia formal de ningún familiar" que señale fallos en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación con la muerte del niño de cuatro años hallado muerto el pasado miércoles en Garrucha (Almería).

En declaraciones a los medios tras la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, Fernández ha señalado que, como en cualquier procedimiento que afecta a un menor, las actuaciones deben analizarse "pormenorizadamente" y que, de existir "algún tipo de actuación por parte de las instituciones intervinientes que hubiera generado cualquier tipo de disfunción, se pondría de manifiesto de forma inmediata".

El delegado ha subrayado que la investigación sobre lo ocurrido corresponde a la autoridad judicial. "Es un tema que está judicializado, subyúdice, y cualquier cuestión que afecte al caso está en manos de quien lo instruye", ha precisado.