El delegado de Salud reconoce las "altas" listas de espera de Almería, pero confía en reducirlas con un plan de choque

ALMERÍA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha reconocido este jueves que las listas de espera que maneja el sistema público andaluz de salud para intervenciones quirúrgicas son "altas" aunque confía en que el "plan de choque" articulado desde el Gobierno autonómico para "operar por las tardes y los fines de semana" sea suficiente para reducirlas.

Belmonte ha explicado que dichas listas de espera "ya están empezando a disminuir", puesto que, según sus cifras, entre 2022 y 2023 se habrían rebajado "en un 4,56 por ciento", es decir, que unos "5.000 almerienses menos están esperando en un año".

"Creo que vamos por el buen camino, un buen camino en el que no hay que no tirar piedras", ha dicho en declaraciones a los medios a la hora de afear las críticas realizadas por el parlamentario andaluz José Luis Sánchez Teruel a tenor de las últimas cifras publicadas por el SAS, que muestran un incremento cercano al 40 por ciento interanual de pacientes.

El delegado ha incidido que "el Gobierno de Juanma Moreno, la Consejería de Salud y Consumo, reconoce los datos" ante los que tienen "un plan de continuidades asistenciales" para "reducir estas listas de espera" que, según ha dicho, ya se vieron disminuidas en un 17 por ciento en apenas siete meses en 2019 cuando se activó un primer plan de este tipo, antes de la irrupción de la pandemia.

Belmonte ha recalcado el "esfuerzo ímprobo" que se ha realizado para atajar "un problema que se genera en toda España" mediante la participación "voluntaria y remunerada" de los profesionales sanitarios. "Mediante trabajo, mediante dinero y si necesitamos mediante una concertación, que vuelvo a repetir, también lo hacía el Partido Socialista, vamos a luchar para que estas listas de espera disminuyan", ha añadido.

El titular provincial de Salud ha asumido así que las "altas" listas de espera que sostiene la Junta se debe a que no hay datos "en los cajones", ya que, según ha aseverado, cuando el PP entró en el Gobierno andaluz en la anterior legislatura había "42.000 almerienses" que "no existían para el sistema público andaluz" y a los que "no se les iba a operar" ni "podían acceder a un médico especialista". "22.000 declararon y habían más de 64.000", ha dicho.

De igual modo, ha criticado la actuación de los socialistas en materia de inversiones en el periodo entre 2011 y 2018, cuando estas disminuyeron "más de un cuatro por ciento". "El Partido Socialista estuvo durante 38 años mintiendo a los almerienses y mintiendo a los andaluces sobre todo en listas de espera que se les descubrió", ha manifestado.