La desaladora de Villaricos (Almería) inicia su reparación tras 13 años rota para producir en pruebas a finales de 2026

Archivo - Desaladora del Bajo Almanzora, en el núcleo de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería) - ACUAMED - Archivo

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha anunciado este lunes que las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I, también conocida como la desaladora de Villaricos, en Cuevas del Almanzora, ha comenzado sus labores de reparación después de que una riada la dejara inutilizada en 2012, de forma que confía que la infraestructura pueda comenzar a producir agua en pruebas en el último cuatrimestre de 2026.

Así lo ha manifestado durante un desayuno con medios de comunicación en el que ha valorado el inicio de los trabajos, que arrancaron a principios de este mes y que, una vez culminados, facilitarán una producción de 15 hectómetros cúbicos de agua desalada al año.

"Esto va a garantizar, más allá de recursos convencionales en pantanos o prospecciones para la extracción de agua, que haya recursos disponibles a través del agua desalada", ha incidido el subdelegado ante una de las reivindicaciones más apremiadas por los regantes de la zona .

Martín ha concretado que el inicio de los trabajos llega en un momento en el que las obras de protección que se licitaron para prevenir los posibles efectos de nuevas avenidas han alcanzado ya un 85 por ciento de ejecución, lo que era condición indispensable para poder comenzar el arreglo de la desaladora.

No obstante, el representante del Gobierno en Almería ha afeado el "retraso" que acumula la reparación de la desaladora debido a que "durante todo el periodo del Gobierno de Rajoy no se actuó" y "no se hizo nada", lo que ha derivado, además, en que "con el transcurso de los años" la reparación se haya "complicado" al tener que actualizar el proyecto para adecuarlo a la normativa.

El subdelegado ha recordado que la zona contará además con una segunda desaladora --Bajo Almanzora II--, cuyo proyecto contempla una inversión de 160 millones de euros para producir 30 hectómetros cúbicos más de agua desalada para toda la zona.

Asimismo, en materia hídrica, el subdelegado ha incidido en que próximamente se va a adjudicar la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, que pasará de tener una capacidad de 30 a 40 hectómetros cúbicos para servir no solo a El Ejido, Vícar y Roquetas de Mar sino también en La Mojonera, Balanegra y Adra, que se podrán incorporar la a red.

En la misma línea, se ha referido a la optimización de la eficiencia energética de estas infraestructuras, lo que en el caso de la desaladora de Carboneras le permitirá producir hasta 51 hectómetros cúbicos al año, esto es, "ocho o nueve más" que su capacidad actual.

Martín, quien también ha resaltado los 189 millones de euros destinados a la mejora de regadíos con 12 actuaciones, ha incidido en la bonificación que el Gobierno realiza del precio del agua desalada tanto en la desaladora de Carboneras como del Campo de Dalías para los regantes, con entre 45 y 47,5 céntimos.

EL AVE CON MURCIA, AL 85 POR CIENTO

Para Martín, "Almería está viviendo el mayor ciclo inversor del Estado de su historia reciente" ante las actuaciones del Gobierno, entre las que ha destacado las inversiones para conectar la provincia con Murcia mediante la Alta Velocidad.

"El AVE Murcia-Almería es hoy el gran símbolo de este momento inversor", ha señalado ante la ejecución de una la línea que "supera ya el 85%, con una inversión total de 3.500 millones de euros, de los que más de 2.500 millones ya se han ejecutado".

Durante su intervención, el subdelegado ha explicado que "solo en los últimos cuatro años han llegado a Almería más de 560 millones de euros de fondos Next Generation, que han permitido poner en marcha más de 3.300 proyectos en todos los sectores estratégicos".

A ello se suma la Fase 2 de la integración ferroviaria en la capital, con una inversión de 187 millones de euros y un soterramiento que ronda el 60 por ciento de ejecución. "Con prudencia, pero con seguridad, podemos afirmar que Almería contará con alta velocidad antes de que finalice la legislatura", ha valorado.

En carreteras, ha destacado el avance de las obras del enlace de Viator, con 40 millones de euros de inversión, así como el conjunto de actuaciones en ejecución o licitación en la A-7 y la A-92, travesías, accesos urbanos y conexiones con el Puerto de Almería. "En su conjunto, hablamos de unos 260 millones de euros en actuaciones viarias que resolverán problemas históricos y mejorarán la seguridad y la competitividad de la provincia", ha afirmado.

El subdelegado también ha destacado proyectos que, mediante la ejecución por parte de otras administraciones, son impulsados con fondos europeos, como los nuevos centros de salud de El Ejido Nordeste y Benahadux, el Hospital de Roquetas de Mar o la renovación tecnológica a través del Plan Inveat.

En energía, ha recordado que la inversión prevista hasta 2026 asciende a 112 millones de euros, con infraestructuras clave como la subestación de Antas.