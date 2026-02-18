Desmantelan una red criminal tras esclarecer una 'estafa del amor' de 216.000 euros a una mujer de Almería

Dos agentes revisan datos en dependencias policiales. - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal presuntamente dedicada a cometer 'estafas del amor', después de descubrir que al parecer este grupo defraudó 216.839 euros a una mujer de Almería mediante una falsa relación sentimental mantenida durante varios años.

Los agentes han identificado a ocho personas como presuntas integrantes de esta estructura y cuatro de los supuestos implicados han sido detenidos en la ciudad de Alicante. Se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación, desarrollada por el Grupo VIII-UDEF (Delitos Económicos) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, con la colaboración de la UDEF de la Comisaría Provincial de Alicante, ha permitido llevar a cabo estos arrestos, así como la plena identificación del resto de presuntos miembros de la red.

Los hechos se remontan a 2022, cuando la víctima inició contacto a través de Facebook con un perfil que decía que trabajaba en una plataforma petrolífera en Italia y aseguraba que necesitaba dinero para regresar a Francia.

Tras generar un "vínculo afectivo sólido" mediante comunicaciones constantes, comenzaron las solicitudes de dinero bajo distintos pretextos. Durante tres años, la víctima realizó transferencias periódicas que alcanzaron la cifra total de 216.839 euros.

Una vez interpuesta la denuncia en la Comisaría de Almería, los investigadores centraron sus esfuerzos en el análisis de la trazabilidad bancaria. El estudio técnico de la documentación financiera permitió reconstruir el recorrido del dinero a través de 18 cuentas bancarias, algunas radicadas en el extranjero, lo que imprimió a la investigación un "marcado carácter internacional" y supuso una "notable complejidad operativa y jurídica".

Los fondos eran transferidos de forma inmediata entre distintas cuentas para fragmentar su rastro y dificultar su localización. Parte del dinero presuntamente era enviado a cuentas extranjeras y otra parte era retirada en efectivo mediante cajeros automáticos.

SIETE IDENTIDADES FALSAS PARA ABRIR CUENTAS

Asimismo, se detectaron siete identidades ficticias supuestamente utilizadas para la apertura de cuentas mediante documentación falsificada, tanto de España como de otros países de la Unión Europea.

Entre los identificados figuran personas que al parecer actuaban como receptores iniciales del dinero, conocidas como 'mulas bancarias'. La Policía Nacional subraya que esta figura "no es secundaria ni inocua", ya que "facilitar una cuenta para recibir y reenviar fondos de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales y puede implicar penas de prisión y multas de elevada cuantía".

"La alegación de desconocimiento no exime automáticamente de responsabilidad cuando concurren indicios claros de irregularidad en las operaciones", han apuntado desde el cuerpo policial.

La operación ha permitido desvelar la estructura financiera utilizada para canalizar el dinero defraudado y acreditar la presunta participación coordinada de sus integrantes, si bien la investigación continúa abierta para la localización de los supuestos implicados que aún no han sido detenidos.