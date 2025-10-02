Destinan 143.000 euros a retirar, gestionar y destruir las más de 300 pateras que llegan al año a Almería

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Gobierno en Almería va a destinar cerca de 143.000 euros a la retirada, guarda, custodia y destrucción de las más de 300 pateras y otras embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular que, de media, llegan al año a la provincia de Almería y a la isla de Alborán bajo un coste por embarcación calculado de casi 700 euros.

El órgano gubernamental, competente para determinar el destino de las pateras que son aprehendidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apunta que estas embarcaciones y sus motores "deben ser destruidas" de cara a evitar "acumulaciones" así como gastos "innecesarios" asociados, toda vez que las lanchas recuperadas no pueden venderse ni tener un nuevo uso.

Según consta en la memoria de la actuación consultada por Europa Press, es preciso contar con una empresa que opere ininterrumpidamente durante todos los días del año para retirar mediante grúa y albergar antes de su destrucción las 321 pateras que, de media, son interceptadas o encontradas a lo largo de un año en las costas almerienses.

Los cálculos del Ejecutivo señalan que la gestión que se hace por cada una de las pateras supone un gasto estimado de 445 euros, el cual incluye su rescate y traslado al depósito, la descontaminación de la embarcación, el transporte al almacén de reciclaje, la destrucción para su traslado a una planta autorizada y el porte.

Este coste tiene un descuento aplicado de 250 euros que, según la Subdelegación, la empresa encargada del servicio consigue en compensación por el valor del reciclaje de los residuos del motor. Sin dicha bonificación, la inversión que hay que realizar para gestionar cada patera interceptada se eleva hasta los 695 euros.

La empresa deberá retirar y transportar de manera "segura" y "profesional" las pateras desde el punto en el que se encuentren, ya sea "en agua, varada o en seco" hasta las instalaciones del depósito, de forma que las embarcaciones "no sufran daños". Este servicio se prestará a requerimiento o demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un tiempo máximo de respuesta de tres horas.

Se atribuye a los operarios de este servicio la responsabilidad de fotografiar y recopilar datos sobre la patera a través de un certificado que deberá firmar la fuerza actuante antes de que la grúa cargue la embarcación y la transporte. Así, es responsabilidad "exclusiva" de la integridad de las embarcaciones la empresa que se encargue de la retirada.

Una vez recepcionada, tendrán un plazo de tres meses para su destrucción, salvo que las autoridades la requieran. Las destrucciones de las embarcaciones se realizarán una vez al mes, salvo que la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno en Almería considere conveniente una periodicidad diferente.

Las condiciones incluyen la destrucción y descontaminación de los motores, "quedando totalmente prohibida su venta" más allá de que se pueda recuperar como chatarra algunos despieces. También se destruirá y eliminará la "totalidad de la embarcación". El contrato para un año, con un importe base de licitación de 142.845 euros, se aplicará entre el 4 de noviembre de este año y el 3 de noviembre de próximo ejercicio.