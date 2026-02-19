El destino 'Costa de Almería' se promociona por primera vez en Turquía

El destino 'Costa de Almería' se promociona en Turquía. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través del Servicio Provincial de Turismo, ha hecho su primera incursión promocional en el mercado turco a través de las Jornadas Profesionales de Turespaña en Turquía, celebradas en Estambul del 16 al 18 de febrero.

El objetivo de esta acción es posicionar los recursos turísticos de la provincia ante agencias y turoperadores especializados, según ha explicado la institución provincial en una nota tras el evento coordinado por la Oficina Española de Turismo en Roma.

Así, 'Costa de Almería' ha mostrado su oferta de turismo cultural, experiencial, de naturaleza y ecosostenible en el país intercontinental. La delegación almeriense ha participado en presentaciones de destino y en un intenso encuentro B2B (workshop), manteniendo reuniones directas con empresas interesadas en incluir la provincia en sus catálogos comerciales.

Turquía se ha consolidado como uno de los mercados "más dinámicos y con mayor potencial" de crecimiento para España. Según los últimos datos recopilados por Diputación, España recibió más de 612.000 con un crecimiento de casi un 80 por ciento respecto al año anterior.

Según la institución, el turista turco destaca por su alto poder adquisitivo. Durante el pasado año, Turquía lideró el incremento en capacidad aérea y nuevas rutas hacia España. La conectividad aérea es la gran aliada de esta misión comercial. Estambul se ha consolidado como un 'hub' estratégico clave que conecta a Andalucía con más de 350 destinos globales en Asia, Oriente Medio y África.

Gracias a las nuevas rutas y al incremento de frecuencias de compañías como Turkish Airlines, Pegasus y AJet hacia aeropuertos cercanos como Málaga y Sevilla, la provincia de Almería "tiene una oportunidad histórica para atraer viajeros de largo radio y alto poder adquisitivo, reduciendo así la dependencia de los mercados tradicionales europeos".

"Con la participación del Servicio Provincial de Turismo en estas jornadas buscamos atraer a un viajero que busca estancias más largas y mayor gasto, interesado en nuestro segmento premium y 'slow life', cultura y gastronomía", ha destacado la diputada provincial de Turismo, María José Herrada.