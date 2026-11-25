Fotograma de la detenida acusada de rajar los sillines de motocicletas aparcadas en aceras de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer de 69 años por un delito continuado de daños a la que acusan de haber rajado los sillines de 14 motocicletas estacionadas sobre la acera en el barrio de Artés de Arcos-Oliveros durante este mes de noviembre.

Los hechos se produjeron en el entorno de la calle Soldado Español y la cifra de vehículos afectados podría aumentar si se presentan nuevas denuncias, según ha indicado la Comisaría en una nota. Por el momento, los desperfectos superan un montante global de unos 4.200 euros.

Fue un vecino afectado, quien sufrió daños en su propia motocicleta, quien captó en un vídeo a la sospechosa tras volver a la zona días después y hacer guardia a las horas en las que, según calculaba, se habían producido los hechos.

Durante la espera vio cómo una mujer que paseaba a su perro se acercaba a otra de las motocicletas estacionadas en la acera. En las imágenes, grabadas con su teléfono, se ve a la mujer detenerse junto a la moto y pasar varias veces un objeto punzante por el asiento antes de alejarse con el perro.

El vecino aportó la grabación a los investigadores de la Policía Nacional, quienes incorporaron también a las diligencias un segundo vídeo entregado por otro de los denunciantes.

Así, fue una patrulla de Seguridad Ciudadana la que logró identificar a la mujer que aparecía en las imágenes y practicar su arresto el pasado lunes. La sospechosa, quien se acogió a su derecho a no declarar, fue puesta junto con las diligencias a disposición de un juez, que la dejó en libertad provisional con la obligación de comparecer cuando sea requerida.