Detenidas cinco personas en cuatro operaciones simultáneas contra el narcotráfico en Almería y El Ejido

Un agente de la Policía Nacional durante una intervención en una plantación interior de marihuana en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y ha investigado a siete más en el marco de cuatro operaciones simultáneas contra el narcotráfico desarrolladas en los últimos días en Almería y El Ejido, con las que se ha desmantelado una red de plantaciones de marihuana y se ha intervenido droga, armas, embarcaciones y vehículos utilizados para el tráfico de estupefacientes.

Estas actuaciones se han desarrollado por delitos contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico y se enmarcan dentro del V Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar, una iniciativa estratégica del Ministerio del Interior de España planificada para el periodo 2026-2029, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En una de estas actuaciones, agentes del Grupo Nocturno de la Brigada Provincial de Policía Judicial, con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, intervinieron una embarcación neumática, dos motores de alta cilindrada, una furgoneta y numerosas garrafas de gasolina, material presuntamente destinado al apoyo logístico de actividades vinculadas al narcotráfico.

De forma paralela, el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana llevó a cabo otra intervención en la que los agentes intervinieron nueve kilogramos y 830 gramos de sustancia vegetal, "reforzando la línea de actuación preventiva y reactiva frente a este tipo de delitos".

La tercera operación fue desarrollada por el Grupo Udyco-b de la Comisaría Provincial de Almería, que permitió intervenir 362 plantas de marihuana, con un peso aproximado de diez kilogramos, así como 2.400 gramos de cogollos y una pistola del calibre nueve milímetros.

Asimismo, la Comisaría Local de El Ejido ejecutó tres entradas y registros domiciliarios, en los que se intervinieron 25 kilogramos de marihuana, 80 gramos de hachís, una escopeta y dinero en efectivo.

Con estas actuaciones la Policía Nacional "reafirma su determinación en la defensa de la seguridad ciudadana para garantizar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos".