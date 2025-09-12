Detenidas dos personas tras desmantelar un punto de venta de droga en las 200 viviendas de Roquetas de Mar (Almería)

Agentes de la Guardia Civil durante la operación 'Puvicen' desarrollada en la barriada de las 200 viviendas de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado en la barriada de las 200 viviendas de Roquetas de Mar (Almería) un punto de venta de estupefacientes en el que han resultado detenidas dos personas de 28 y 37 años como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

En la vivienda donde residían los detenidos los agentes han intervenido cocaína y heroína, dinero en efectivo, una balanza digital de precisión, un taser, un spray de defensa y un arma blanca de grandes dimensiones de 45 centímetros, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Durante la inspección y registro del inmueble, en el que fueron halladas cuatro personas consumidoras de droga, se localizó también un perro de raza pitbull "en estado agresivo que dificultó el aseguramiento de la vivienda". Para retirarlo fue necesaria la intervención de una empresa especializada en control de canes.

La investigación se inició a principios de septiembre, tras conocerse la existencia de un punto de venta de droga en la citada barriada de Roquetas. Las labores preventivas de los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, apoyados por la Patrulla Reserva de Compañía de El Ejido (PRC), permitieron constatar que la vivienda se utilizaba para la venta de sustancias.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan estratégico de la Guardia Civil para combatir el tráfico, cultivo y elaboración de drogas en el Poniente almeriense, a través de "investigaciones exhaustivas y controles operativos".

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, la droga incautada y el material intervenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Roquetas de Mar.