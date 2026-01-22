Detenidas siete personas tras una intervención policial contra el 'petaqueo' en la playa de Perdigal (Almería)

Playa del Perdigal en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete personas, tres de ellos procedentes de La Línea de la Concepción (Cádiz), tras desmantelar una actividad presuntamente vinculada al denominado 'petaqueo' en la zona de la playa del Perdigal, junto al Aeropuerto de Almería, después de que un vecino alertara de movimientos inusuales en el entorno.

Los detenidos, multirreincidentes por delitos de narcotráfico, han sido arrestados en una actuación enmarcada dentro del V Plan de Gibraltar, puesto en marcha para combatir estas actividades ilícitas en el litoral andaluz, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 10,00 horas de este miércoles, cuando un ciudadano llamó para advertir de la presencia de varias personas en "actitud sospechosa", que al parecer esperaban la llegada de una embarcación.

Cuando los agentes se desplazaron hasta el lugar, en un primer momento no localizaron a ninguna persona, aunque hallaron dos turismos, varias garrafas de combustible de 25 litros y un motor fueraborda, de características similares a los utilizados por las narcolanchas.

Ante estos indicios, los indicativos de Seguridad Ciudadana establecieron un dispositivo de vigilancia discreta, con agentes de paisano, que permanecieron durante varias horas apostados en la zona. La vigilancia dio resultado cuando llegó un camión, momento en el que comenzaron a salir de sus escondites varias personas que permanecían ocultas.

En ese momento, los agentes activaron la intervención policial y cerraron la zona, lo que provocó varias huidas a pie por la playa y los caminos de acceso, aunque finalmente lograron detener a siete personas.

A los arrestados se les imputaron delitos de resistencia y desobediencia, ya que, según ha precisado la Policía Nacional, el número de garrafas intervenidas y el desarrollo de los hechos no permitieron atribuirles un delito de riesgo catastrófico, tipificación penal que se aplica habitualmente en actuaciones relacionadas con los denominados 'petaqueros'.

Tras las detenciones, las diligencias pasaron del ámbito de Seguridad Ciudadana al ámbito judicial y han quedado en manos del Grupo I de la Udyco, que se ha hecho cargo de la investigación para analizar posibles conexiones y determinar si existen más hechos susceptibles de imputación.

Asimismo, en el camión intervenido se localizó una embarcación neumática desinflada, que ha quedado pendiente de análisis para determinar a qué tipo de embarcación corresponde.