Detenido en el barrio almeriense de Pescadería con 150 pastillas de fármacos psicotrópicos y sustancias estupefacientes

Material intervenido tras la detención practicada en el barrio de Pescadería, en Almería. - POLICÍA LOCAL

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha detenido a un individuo de 52 años, natural y vecino de la capital, como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle casi un centenar de pastillas de 'Trankimazin' y medio centenar de 'Diazepan', además de diversas sustancias estupefacientes en el barrio de Pescadería.

Los hechos ocurrieron sobre las 20,50 horas de este miércoles en la calle Ruano, durante un servicio conjunto con la Policía Nacional, que había requerido a los agentes locales en relación con la denuncia de un vehículo, según ha informado el cuerpo policial en una nota.

Al percatarse de la presencia de agentes, el varón comenzó a correr en sentido opuesto e hizo "caso omiso" a los avisos para que se detuviera, lo que dio lugar a una persecución a pie que terminó en la calle Miras Romera, donde fue alcanzado por uno de los funcionarios y sometido a identificación y registro.

En el registro, los agentes localizaron en diferentes bolsillos interiores de la chaqueta que portaba varias cantidades de sustancias que pudieran tratarse de cocaína, base de coca y hachís, con un peso total cercano a los 15 gramos, además de las citadas pastillas y 90 euros en efectivo, por lo que fue detenido y trasladado a Comisaría.