Detenido el conductor que atropelló mortalmente a un ciclista en El Ejido (Almería) en julio y abandonó el lugar

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ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al supuesto responsable del atropello mortal de un ciclista ocurrido sobre las 22,00 horas del pasado 25 de julio en la carretera CEJ-4, conocida como carretera de Dunia, a la altura del paraje La Cumbre, en El Ejido (Almería), después de que abandonara el lugar del accidente.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la detención se ha producido tras una investigación del Subsector de Tráfico de Almería, a través de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial-Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

El estudio y análisis de los "escasos restos" hallados en el lugar del accidente permitieron identificar la marca y el modelo del vehículo implicado. Las inspecciones y verificaciones efectuadas por los agentes han culminado con la localización del vehículo relacionado con el siniestro vial, que presentaba daños "compatibles con el atropello mortal del ciclista".

El conductor detenido podría enfrentarse por la comisión de un delito de homicidio imprudente a una pena de prisión de uno a cuatro años y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de uno a seis años.

Por el delito de abandono del lugar del accidente, podría afrontar además una pena de prisión de seis meses a cuatro años y la privación de la autorización para conducir durante un período de uno a cuatro años.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado varias recomendaciones para evitar atropellos a ciclistas, entre ellas reducir la velocidad al aproximarse a ellos y mantener siempre una distancia de seguridad suficiente, ya que pueden realizar un movimiento lateral inesperado para esquivar un bache, una rejilla, una piedra o cualquier otro obstáculo.

También recomienda adelantar únicamente cuando sea seguro, con visibilidad suficiente y sin poner en peligro al ciclista ni al resto de usuarios, y dejar al menos 1,5 metros de separación lateral. Cuando la calzada tenga más de un carril por sentido, la normativa exige realizar el cambio completo de carril para adelantar al ciclista.

La Guardia Civil aconseja no adelantar "a la fuerza" si vienen vehículos de frente, hay poca visibilidad, la carretera es estrecha o existe cualquier circunstancia que impida mantener la separación necesaria, así como extremar la precaución en curvas, cambios de rasante y ascensos.

Asimismo, pide prestar atención a los grupos de ciclistas, que pueden ocupar una longitud considerable de carretera y cuyos integrantes pueden desplazarse lateralmente, y tener especial cuidado con los vehículos voluminosos, ya que turismos, furgonetas, autobuses y vehículos pesados pueden generar turbulencias o desplazamientos de aire capaces de desestabilizar a un ciclista "incluso sin llegar a tocarlo".

La Agrupación de Tráfico recomienda además no utilizar el claxon de forma innecesaria o intimidatoria, puesto que un ciclista puede reaccionar de manera brusca ante un ruido repentino, así como prestar especial atención en glorietas e intersecciones y comprobar la presencia de ciclistas antes de incorporarse, cambiar de dirección o atravesar su trayectoria.

Por último, insta a respetar siempre el espacio del ciclista, que no dispone de carrocería, cinturón de seguridad ni estructura de protección, por lo que "un pequeño contacto puede convertirse en un siniestro de consecuencias muy graves".