Detenido el conductor de un turismo tras un accidente mortal con un motorista en Roquetas de Mar (Almería)

Comandancia de la Guardia Civil de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo implicado en un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este miércoles en Roquetas de Mar (Almería), en el que ha fallecido un motorista de 34 años.

El siniestro se produjo sobre las 00,30 horas en la calle Magisterio del municipio roquetero, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, que recibió un aviso por una colisión entre un coche y una moto con una persona herida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Roquetas de Mar y profesionales sanitarios, después de que los alertantes indicaran que el herido presentaba un golpe en la cabeza y estaba gravemente herido.

El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital, donde falleció. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.