Plantas de marihuana intervenidas en el interior de una vivienda del Poniente almeriense. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona que fue localizada en el techo de una vivienda del Poniente almeriense cuando trataba de huir durante una operación en la que se han intervenido 941 plantas de marihuana, con un peso de 61,810 kilos, y 160 gramos de picadura de cannabis.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, según ha informado el instituto armado en una nota.

La actuación, desarrollada el pasado mes de octubre en el marco de la operación 'Ketamar', contó con la participación de agentes del Puesto Principal de Roquetas de Mar, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Almería (Usecic).

Durante el registro de la vivienda, los agentes intervinieron diverso material destinado al cultivo. Este material incluía bombillas, reflectores, equipos de aire acondicionado, ventiladores, sistemas de iluminación LED, cuadros eléctricos, equipos de climatización, una máquina deshumificadora y compresores de aire acondicionado.

La operación se enmarca en las actuaciones permanentes de la Guardia Civil para prevenir y combatir el cultivo, la elaboración y el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia.

Por otra parte, la Guardia Civil ha advertido de que las plantaciones de marihuana en interiores "suelen ir asociadas a conexiones ilegales a la red eléctrica que incrementan el riesgo de incendios y ponen en peligro la seguridad de los vecinos".

Asimismo, ha destacado que "la colaboración ciudadana es fundamental para detectar este tipo de actividades" y ha recordado que cualquier información puede comunicarse, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, la web 'www.guardiacivil.es' o la aplicación 'Alertcops'.